Uued mängustuudiod säravad 2023. aasta TIGA Awardsil

Ühendkuningriigi kaubandusorganisatsioon TIGA pidas hiljuti oma iga-aastase auhinnatseremoonia, millega tunnustati silmapaistvaid saavutusi mängutööstuses. Selle aasta auhinnad näitasid tärkavate mängustuudiote uuenduslikkust ja loovust, tõstes esile nende panust pidevalt arenevale mängumaastikule.

Tseremooniast tuli võitjaks Dlala Studios, kes võitis oma köitva loomingu Disney Illusioonisaare eest maineka aasta mängu auhinna. See lummav mäng mitte ainult ei taganud kõrgeimat au, vaid saavutas ka parima sotsiaalse mängu tiitli, lummades mängijaid oma kaasahaarava mänguviisi ja kütkestava süžeega.

Ustwo mängud tõusid teise märkimisväärse võitjana, kogudes tunnustust kahes kategoorias. Oma mõtlemapaneva mänguga Desta: The Memories Between ei võitnud Ustwo Games mitte ainult mitmekesisuse auhinda, vaid sai ka tunnustuse Creativity in Games. Desta: The Memories Between süveneb lugude jutustamise uutesse dimensioonidesse, pakkudes mängijatele värsket ja kaasahaaravat mängukogemust.

Sumo Digital, silmapaistev stuudio, mis on tuntud oma erakordse meisterlikkuse poolest, võitis parima suure stuudio auhinna, mis annab tunnistust nende pühendumusest ja andest. Lisaks võtsid nad endale ka au olla uue parima talendiarenduse algatuse kategooria esimene saaja. Sumo Digitali pühendumus talentide kasvatamisele ja tööstuse kasvu soodustamisele on pälvinud hästi teenitud tunnustust.

TIGA Awards 2023 tutvustas kahte uut kategooriat, et tähistada tipptaset erinevates valdkondades. Playground Games võitis töökoha heaolule pühendumise auhinna, mis näitab oma pühendumust positiivse töökeskkonna edendamisele. Vahepeal sai Rocksteady Studios jätkusuutliku ja vastutustundliku tegevuse eest ESG kohustuse auhinna.

Tunnustus ulatus väljapoole stuudioid tähelepanuväärsetele isikutele, kes on andnud olulise panuse mängutööstusesse. Playground Gamesi personalidirektor Geraldine Cross pälvis silmapaistva individuaalse auhinna, tunnustades tema erakordset juhtimist ja panust ettevõtte edusse. Flix Interactive tegevjuhile John Tearle’ile anti üle silmapaistva juhtimise auhind, millega tunnustati tema visioonilist lähenemist mängude arendamisele.

TIGA Awards 2023 tseremoonia oli üliedukas, mainekale Troxy Londonile kogunes üle 350 osaleja. Selle aasta võitjad esindavad uut talentide ja innovatsiooni lainet mängutööstuses, nihutades piire ja lummades mängijaid kogu maailmas.

KKK

1. Mis on TIGA Awards?

TIGA Awards on iga-aastane üritus, mis tunnustab Ühendkuningriigi hasartmängutööstuse tipptaset ja innovatsiooni.

2. Milline mäng võitis TIGA Awards 2023 aasta mängu auhinna?

Disney Illusion Island, mille on välja töötanud Dlala Studios, krooniti TIGA Awards 2023 jagamisel aasta mänguks.

3. Milline stuudio võitis parima väikese stuudio auhinna?

Parima väikese stuudio auhinna sai Dlala Studios nende märkimisväärse panuse eest mängutööstusesse.

4. Kes võitis loovuse mängudes auhinna?

Ustwo Games pälvis loovuse auhinnaga mängudes nende kütkestava loomingu Desta: The Memories Between eest.

5. Milline stuudio pälvis parima talendiarenduse algatuse auhinna?

Sumo Digitalist sai TIGA Awards 2023 esimene parima talendiarenduse algatuse auhinna saaja, mis näitab nende pühendumust talentide kasvatamisele mängutööstuses.