Kas Walmartile kuulus Lowes?

Viimastel aastatel on olnud segadust ja spekulatsioone kahe suure jaemüügihiiglase – Walmarti ja Lowe’si – omandiõiguse ümber. Kuigi mõlemad ettevõtted on tuntud oma kohaloleku poolest koduparandustööstuses, on oluline selgitada, et Walmart ei oma Lowe'si. Need on kaks eraldiseisvat üksust, millel on erinevad omandistruktuurid ja äritegevused.

Walmart, mille asutas 1962. aastal Sam Walton, on maailma suurim jaemüüja. Tuhandete kauplustega üle maailma pakub Walmart laia valikut tooteid, sealhulgas toidukaupu, elektroonikat, riideid ja majapidamistarbeid. Ettevõte on avalikult kaubeldav New Yorgi börsil tähise "WMT" all. See tähendab, et Walmarti aktsiaid saavad osta üksik- ja institutsionaalsed investorid.

Teisest küljest on Lowe's kodutehnika jaemüüja, mis on spetsialiseerunud tööriistade, seadmete ja ehitusmaterjalide müügile. See asutati 1946. aastal ja on sellest ajast alates kasvanud üheks oma valdkonna juhtivaks ettevõtteks. Lowe's kaubeldakse avalikult ka New Yorgi börsil märgisümboli "LOW" all.

FAQ:

K: Kas Walmarti ja Lowe'si vahel on seos?

V: Ei, Walmart ja Lowe's on erinevad ettevõtted, millel on erinevad omandistruktuurid.

K: Kas Walmarti ja Lowe'si vahel on jagatud omandiõigust või partnerlust?

V: Praeguse seisuga ei ole kahe ettevõtte vahel teadaolevaid jagatud omandiõigusi ega partnerlussuhteid.

K: Kas ma leian Lowe'i tooteid Walmartis?

V: Kuigi Walmart pakub laias valikus tooteid, sealhulgas koduarendustooteid, ei ole Lowe'i tooted Walmarti kauplustes tavaliselt saadaval. Lowe's on oma spetsiaalsed kauplused, kust kliendid leiavad oma konkreetseid tooteid.

Kokkuvõtteks on oluline selgitada, et Walmart ei oma Lowe'si. Tegemist on kahe erineva ettevõttega, mis tegutsevad jaekaubanduse erinevates sektorites. Kuigi mõlemad on oma valdkonnas tuntud ja edukad, on neil eraldi omandistruktuur ja nad tegutsevad iseseisvalt.