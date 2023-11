Kas Hiina ostis Walmarti?

Viimastel aastatel on sotsiaalmeedias ja vandenõuteooria veebisaitidel pidevalt liikunud kuulujutud, mis väidavad, et Hiina on ostnud jaemüügihiiglase Walmarti. Need kuulujutud on tekitanud paljudes inimestes segadust ja muret. Siiski on oluline eraldada faktid väljamõeldistest ja uurida nende väidete taga olevat tõde.

Tõde:

Vastupidiselt kuulujuttudele pole Hiina Walmarti ostnud. Walmart on Ameerika rahvusvaheline jaemüügiettevõte, mille asutas Sam Walton 1962. aastal. See tegutseb hüpermarketite, soodushinnaga kaubamajade ja toidupoodide kettina, mille peakontor asub Arkansase osariigis Bentonville'is. Kuigi Walmartil on Hiinas märkimisväärne esindatus, kus on palju kauplusi ja ühisettevõte Hiina ettevõttega, jääb see Ameerika omanduses ja juhitavaks ettevõtteks.

FAQ:

K: Mis on rahvusvaheline korporatsioon?

V: Rahvusvaheline korporatsioon on ettevõte, mis tegutseb mitmes riigis ning mille peakontor asub ühes riigis ja tütarettevõtted või filiaalid teistes riikides. Need ettevõtted tegelevad äritegevusega ja on füüsiliselt kohal erinevates riikides.

K: Kas Walmart kuulub mõnele välisriigile?

V: Ei, Walmart ei kuulu ühelegi välisriigile. See on New Yorgi börsil noteeritud börsil noteeritud ettevõte, mis kuulub aktsionäridele üle kogu maailma.

K: Miks need kuulujutud püsivad?

V: Kuulujutud levivad sageli valeinformatsiooni, vandenõuteooriate või arusaamatuste tõttu. Hiina-Walmarti kuulujutu puhul võib see tuleneda Walmarti tegevuse laiendamisest Hiinas, mistõttu mõned arvavad ekslikult, et Hiina on ettevõtte omandanud.

Kokkuvõtteks võib öelda, et väide, et Hiina on Walmarti ostnud, pole midagi muud kui alusetu kuulujutt. Walmart on endiselt Ameerika omanduses ja juhitav rahvusvaheline korporatsioon. Enne selliste kuulujuttude uskumist ja levitamist on oluline teavet kontrollida, kuna need võivad põhjustada tarbetut segadust ja ärevust.