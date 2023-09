Kirjastus Aniplex kuulutas välja uue lauamängu stiilis mängu nimega Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! Nintendo Switchi jaoks. See mäng, mis ilmub 2024. aastal, põhineb ülipopulaarsel anime- ja mangasarjal Demon Slayer. Kuid praegu on see saadaval ainult Jaapanis.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! järgneb frantsiisi esimesele videomängu adaptsioonile Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles, mis ilmus 2021. aastal ja jõudis Nintendo Switchile 2022. aastal. Mezase üksikasjad! Saikyou Taishi! on praegu piiratud, teadaande treiler ja ametlik Demon Slayeri veebisait annavad ülevaate sellest, mida mängijad võivad oodata.

Erinevalt eelmisest võitlusmängu kohandusest, Mezase! Saikyou Taishi! näib olevat rohkem keskendunud lauamängulaadsele kogemusele, saades potentsiaalselt inspiratsiooni populaarsest Mario Party sarjast. Kuigi konkreetset mängumehaanikat pole avaldatud, võivad Demon Slayeri fännid oodata kaasahaaravat ja kaasahaaravat kogemust, mis sarnaneb hästi vastu võetud võitlusmänguga.

Kuigi lääneväljaannet pole kinnitatud, on lootust, et ka väljaspool Jaapanit olevad fännid saavad võimaluse nautida Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi!. Demon Slayeri entusiastid saavad kommentaarides jagada oma põnevust ja mängu ootust.

