Dell XPS 13: universaalne sülearvuti igapäevaseks kasutamiseks

By

Kas otsite kvaliteetset sülearvutit? Dell XPS 13 võib olla teie jaoks ideaalne valik. Selle elegantse disaini ja muljetavaldava jõudlusega sülearvuti pakub suurepärast hinna ja kvaliteedi suhet. Praegu pakub Dell musta reede eripakkumist, kus saate tavahinnalt säästa 200 dollarit, ostes Dell XPS 13 599 dollari asemel 799 dollari eest.

Dell XPS 13-l on 12. põlvkonna Intel Core i5 protsessor, 8 GB mälu ja 256 GB SSD salvestusruumi. Sellel on vapustav 13.4-tolline täis-HD+ ekraan, millel on pimestamisvastased omadused ja 500 niti heledus, mis muudab selle ideaalseks välitingimustes kasutamiseks isegi ereda päikesevalguse käes. 1920 x 1200 eraldusvõimega võite oodata teravat ja elavat visuaali.

Dell XPS 13 eristab selle muljetavaldav aku tööiga. Vaatamata õhukesele ja kergele disainile võib see ühe laadimisega vastu pidada kuni 12 tundi, pakkudes teile katkematut tootlikkust kogu päeva jooksul. Sülearvuti on varustatud ExpressCharge'iga, mis võimaldab laadida kiiresti kuni 80% akust alla tunniga.

Heli- ja visuaalsete funktsioonide osas on Dell XPS 13-l varasemate mudelitega võrreldes suuremad sisekõlarid, mis pakuvad rikkalikku ja kaasahaaravat helikogemust. Lisaks eraldab kahe sensoriga kaamera infrapuna RGB-st, mille tulemuseks on suurepärane pildikvaliteet isegi vähese valgusega tingimustes.

Kuigi Dell XPS 13 pole ideaalne mängimiseks, on see mitmekülgne valik igapäevaste toimingute jaoks. Selle kerge disain ja taustvalgustusega klaviatuur muudavad selle stiilseks aksessuaariks teie kohvikukülastusteks või igapäevaseks edasi-tagasi reisimiseks.

Saate osta Dell XPS 13 otse Delli veebisaidilt nende musta reede müügi raames. Ärge jätke kasutamata seda suurepärast võimalust oma sülearvuti soodushinnaga uuendada.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

Mis on Dell XPS 13 tavahind?

Dell XPS 13 tavahind on 799 dollarit.

Kui palju saan Dell XPS 13 pealt musta reede allahindluse ajal säästa?

Musta reede allahindluse ajal saate Dell XPS 200 pealt säästa 13 dollarit, muutes selle kättesaadavaks 599 dollari eest.

Millised on Dell XPS 13 põhifunktsioonid?

Dell XPS 13-l on 12. põlvkonna Intel Core i5 protsessor, 8 GB mälu, 256 GB SSD salvestusruumi, 13.4-tolline täis-HD+ ekraan, millel on pimestamisvastased omadused ja 500 niti heledus, ning aku tööiga kuni 12 tundi. .

Kas Dell XPS 13 sobib mängimiseks?

Kuigi Dell XPS 13 pole spetsiaalselt mängude jaoks loodud, saab see igapäevaste ülesannetega hõlpsalt hakkama. Selle jõudlus ei pruugi aga vastata nõudlike mängurakenduste nõuetele.