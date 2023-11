Samsung Galaxy Watch 6 Classic ja Galaxy Book3 Pro sülearvuti: uusimad pakkumised ja allahindlused

Samsungi fännid rõõmustavad, sest uuel Samsung Galaxy Watch 6 Classicul ja sülearvuti Galaxy Book2023 Pro 3. aasta mudelil on põnevaid pakkumisi. Ükskõik, kas otsite stiilset nutikella või võimsat sülearvutit, tasub neid pakkumisi kaaluda.

Samsung Galaxy Watch 6 klassikalised pakkumised:

Best Buy pakub praegu Samsung Galaxy Watch 6 Classicu vaid 349.99 dollari eest 43 mm suuruses ja 379.99 dollari eest 47 mm mudelite puhul. Need uhiuued väljaanded on tavaliselt jaemüügis vastavalt 400 ja 430 dollarit, nii et säästate kõvasti 50 dollarit. Need tehingud tähistavad ka uut kõigi aegade madalat hinda Amazonis. Galaxy Watch 6 Classicul on roostevabast terasest konstruktsioon, mis annab sellele traditsioonilisema ajanäitaja tunde, pakkudes samas kõiki kaasaegse nutikella intelligentseid funktsioone.

Samsung Galaxy Book3 Pro sülearvuti pakkumine:

Kui vajate võimsat sülearvutit, müüb Amazon praegu 2023. aasta mudeli 16-tollist Samsung Galaxy Book3 Pro 1,149.99 dollari eest. See on märkimisväärne allahindlus 300 dollarit tavahinnast 1,450 dollarit, muutes selle madalaimaks saadaolevaks hinnaks. Galaxy Book3 Pro pro-variant pakub pikemat aku kasutusaega, vapustavat 16:10 AMOLED WQXGA+ ekraani ja kõrge eraldusvõimega 1080p veebikaamerat. 120 Hz 16:10 AMOLED-ekraaniga, Intel Core i5-1340P protsessori, 16 GB muutmälu ja 512 GB sisemäluga sülearvuti sobib suurepäraselt nii tööks kui ka meelelahutuseks.

Samsung Galaxy Tab S9/+ pakkumised:

Lisaks on uutele Samsung Galaxy Tab S9/+ Android-tahvelarvutitele põnevaid pakkumisi. Amazon korraldab praegu reklaami, mis sisaldab kuni 75 dollarit Amazoni krediiti. Näiteks saate 11-tollise Galaxy Tab S9 128 GB salvestusruumiga 757.26 dollari eest tarnida koos 50-dollarise Amazoni krediidiga. Samamoodi on 12.4-tollise Galaxy Tab S9+, mis on saadaval 256 GB ja 512 GB konfiguratsioonis, kaasas 75-dollarine Amazoni krediit. Need tahvelarvutid pakuvad suure jõudlusega funktsioone ning on suurepärane valik tootlikkuse ja multimeediumiülesannete jaoks.

FAQ:

– Kas ma saan Samsung Galaxy Watch 6 Classicut kasutada iPhone'iga? Jah, kell ühildub nii Androidi kui iOS seadmetega.

– Kas Samsung Galaxy Book3 Pro sülearvutil on puuteekraan? Jah, sellel on puutetundlik ekraan.

– Kas Samsung Galaxy Tab S9/+ tahvelarvutid ühilduvad pliiatsiga? Jah, need ühilduvad S Pen pliiatsiga.

Need pakkumised on ajaliselt piiratud, seega kasutage neid kindlasti enne nende aegumist ära. Olenemata sellest, kas otsite uut nutikella, võimsat sülearvutit või suure jõudlusega tahvelarvutit, pakub Samsung teile neid suurepäraseid pakkumisi.

Allikad: Best Buy, Amazon.