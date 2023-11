Ilmunud on uued üksikasjad: Final Fantasy 7 Rebirth tutvustab põnevaid mängufunktsioone ja tegelasi

Square Enix on hiljuti jaganud arvukalt uusi mängu üksikasju ja Final Fantasy 7 taassünni pilte, samuti Red XIII jutustatud treilerit, mis võtab kokku triloogia esimese episoodi sündmused. See kokkuvõte lisatakse mängu peamenüüsse mängijatele, kes vajavad värskendust mängus Final Fantasy 7 Remake. Iga uue värskendusega jõuavad fännid 29. veebruaril 2024 ilmuvale väga oodatud väljalasele lähemale.

Stuudio poolt kinnitatud põnevate funktsioonide hulgas on võitlusrežiimide Active ja Classic tagasitulek. Mängijatel on taas võimalus valida kiire tempoga tegevuse või strateegilisema ja läbimõelduma lähenemise vahel. Lisaks võetakse kasutusele uus raskusaste režiim nimega Dünaamiline. See režiim võimaldab mängijatel traditsioonilise taseme tõstmisega hüvasti jätta, kohandades vaenlaste raskusastet vastavalt mängija võimetele, muutes mängu keerulisemaks või võimaldades kergemaid võite.

Square Enix on avaldanud ka üksikasju Rebirthi uute piirkondade ja tegelaste kohta. Üks neist piirkondadest on Mythrili kaevandus, mis oli kunagi jõukas kaevandus, mis ühendas kõrbe Junoniga. Kuid see jäi kasutusest pärast seda, kui Shinra Corporation töötas välja suurepärase mineraali ja kaevandus sai koletistest nakatunud.

Samuti on tutvustatud uusi tegelasi. Kalmi võõrastemaja omanik Broden tunneb Shinra vastu vaenu ja pakub, et aitab Cloudil ja ta sõpradel korporatiivsete vaenlaste eest põgeneda. Junoni lähedal elav rõõmsameelne noor tüdruk Priscilla tunneb sügavat muret oma treenitava delfiini ohutuse pärast, kuna lähedal asuv mako reaktor on saastanud ümbritsevad veed. Billi pojapoeg ja šokolaadifarmi omanik Billy kaotas noores eas oma vanemad ja pakub vastutasuks õe poe külastamise eest Cloudile ja tema kaaslastele chocobo jäädvustamise põhitõdesid. Lõpuks peab Chloe, Billy südamlik õde, rantšos poodi, kus ta müüb meisterdamismaterjale ja muid uudishimu.

Lisaks uutele tegelastele on Square Enix laiendanud Synergy võimeid, mis on Rebirthis saadaval. See funktsioon võimaldab kahel tegelasel sooritada võimsaid ühiseid rünnakuid, kusjuures erinevad võimed avanevad, kui mängijad oma rühma taset tõstavad. Nende sünergia võimete näidete hulka kuuluvad Cloud, mis lennutab Tifa vaenlase vastu tandemrünnakuks nimega Relentless Rush, ja Barret viskab Red XIII suurel kiirusel, et sooritada Overfang.

Lisaks on Square Enix paljastanud uusi üksikasju Red XIII mängumehaanika kohta, kellest saab esimest korda mängitav tegelane. Punase XIII võimed tiirlevad kiirete füüsiliste ja pikamaa maagiliste rünnakute ümber, nagu näiteks Starfust Ray. Tema ainulaadne oskus, kättemaksurežiim, võimaldab tal pöörata vaenlase rünnakute jõu nende vastu.

Väljalaskekuupäeva lähenedes võivad fännid oodata veelgi põnevamaid uuendusi ja üllatusi mängult Final Fantasy 7 Rebirth. Uue Zacki-keskse süžee lisamisega ja Sephirothi tagasivaate võimaliku kaasamisega mängust Final Fantasy 7 Ever Crisis tõotab mäng olla põnev kogemus nii veteranmängijatele kui ka uustulnukatele.

FAQ:

K: Millal on mängu Final Fantasy 7 Rebirth ilmumiskuupäev?

V: Mäng peaks ilmuma 29. veebruaril 2024.

K: Kas mängus Final Fantasy 7 Rebirth on uued mängurežiimid?

V: Jah, mängijad võivad oodata aktiivse ja klassikalise võitlusrežiimi naasmist, samuti uue raskusastmega režiimi dünaamilist lisamist.

K: Kas mängus Final Fantasy 7 Rebirth on uusi tegelasi?

V: Jah, mängus tutvustatakse uusi tegelasi, sealhulgas Broden, Priscilla, Billy ja Chloe.

K: Millised on sünergia võimed mängus Final Fantasy 7 Rebirth?

V: Sünergiavõimed on võimsad ühised rünnakud, mida kaks tegelast saavad koos sooritada ning lisavõimed avanevad, kui mängijad oma rühma taset tõstavad.

K: Kas Red XIII on mängus Final Fantasy 7 Rebirth mängitav tegelane?

V: Jah, Red XIII on mängus mängitav tegelane, kellel on ainulaadsed võitlusvõimed ja oskus, mida nimetatakse kättemaksurežiimiks.

K: Kas Final Fantasy 7 Rebirthi ja Final Fantasy 7 Ever Crisise vahel on mingeid seoseid?

V: Jah, mängus Final Fantasy 7 Rebirth on uus süžee, mis keskendub Zackile, ja seal võib olla ka elemente Sephirothi retrospektiivist, mis sisaldub filmis Final Fantasy 7 Ever Crisis. (Allikas: IGN Prantsusmaa)