Küberrünnak MGM kuurortidele põhjustab klientidele häireid

MGM Resortsi klientidel on pärast populaarse kasiino- ja hotelligigandi küberrünnakut tekkinud probleeme mänguautomaatide ja internetitubade broneerimissüsteemidega. Kuigi teatud süsteemid suleti küberjulgeoleku probleemi tõttu, teatas MGM Resorts, et selle rajatised jäid tööle. Kliendid teatasid erinevatest probleemidest, näiteks digivõtmete riketest, mille tõttu nad sisenesid valedesse ruumidesse. Mõned inimesed kaebasid sotsiaalmeedias tühistatud broneeringute, sisseregistreerimise, kaardimaksete tegemise või oma MGM-i kontodele sisselogimise võimatuse üle.

Juhtunule reageerides alustas MGM Resorts väliste küberjulgeolekuekspertide abiga uurimist. Samuti teavitasid nad õiguskaitseorganeid ja võtsid viivitamatult meetmeid oma süsteemide ja andmete kaitsmiseks, sulgedes teatud süsteemid. Praegu käib ettevõtte uurimine küberrünnaku olemuse ja ulatuse väljaselgitamiseks. Vaatamata rünnakule jäävad kuurortide söögi-, meelelahutus- ja mänguvõimalused tööle ning külalised pääsevad endiselt oma hotellitubadesse vastuvõtu kaudu.

Ettevõtte peamine veebisait pole aga praegu saadaval, suunates kliendid nendega telefoni või kolmandate osapoolte veebisaitide kaudu ühendust võtma. MGM Resorts omab erinevaid hotelle ja kasiinosid üle Ameerika Ühendriikide, sealhulgas tuntud asukohad Las Vegases. See on ettevõtte jaoks teine ​​küberturvalisuse intsident, mille eelmine rikkumine leidis aset 2019. aastal, kui häkkerid varastasid üle 10 miljoni kliendikirje. Praegu pole kindel, kas sarnased andmed on praeguse küberrünnaku käigus ohtu sattunud.

Allikad: BBC News

Definitsioonid: küberrünnak – katse saada volitamata juurdepääs arvutisüsteemidele või võrkudele, tavaliselt kavatsusega andmeid häirida või varastada.