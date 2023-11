Kahe kümnendi edusammude uurimine rahvusvahelises kosmosejaamas

Rahvusvaheline kosmosejaam (ISS) tähistab täna olulist verstaposti, kuna see saab 25-aastaseks. Alates selle loomisest 1998. aastal on ISS olnud kosmoseuuringute esirinnas, edendades arvukaid teaduslikke edusamme ja pakkudes platvormi rahvusvaheliseks koostööks.

Üks peamisi ISS-i uurimisvaldkondi on kosmosebioloogia. Jaama ainulaadne mikrogravitatsioonikeskkond võimaldab teadlastel uurida kaaluta oleku mõju erinevatele bioloogilistele protsessidele. Hiljutises uuringus tehti neljale astronaudile biomeditsiiniliste uuringute raames silmade skaneerimine. Skaneeringud viidi läbi eemalt, kohapealsed arstid jälgisid protsessi meeskonna seadistatud sidevahendite abil.

Vahepeal on ISS-i pardal olevad astronaudid osalenud kosmoseaparaadi operatsioonidega seotud koolitustel. Komandör Andreas Mogensen harjutas koos meeskonnakaaslastega SpaceX Dragon Endurance kosmoselaeva lahtiühendamist ja maandumist, kasutades meeskonna pardaarvuteid. Meeskond sai kosmoseaparaadilt ka meditsiinivarustuse komplektid ja valmistas need ladustamiseks ette.

Kosmosebotaanika ja tüvirakkude uuringud on samuti olnud olulised fookusvaldkonnad. Astronaut Loral O'Hara viis läbi kosmosebotaanika uuringu, et edendada hõimuliikmete seas STEM-haridust. See uuring hõlmas seemnete kokkupuudet mikrogravitatsiooniga mitme kuu jooksul, millele järgnes nende võrdlemine samade seemnetega, mis on jäänud Maale. Satoshi Furukawa aga viis Kibo laborimoodulis proove mikroskoobi all vaadeldes läbi uuringu selle kohta, kuidas rakud tajuvad gravitatsiooni.

ISS-i Roskosmose segmendis kontrollis kosmonaut Oleg Kononenko Nauka loodusteaduste mooduli erinevaid süsteeme. Teine meeskonnaliige Nikolai Chub jälgis tema südametegevust ja puhastas moodulites õhukanaleid. Konstantin Borisov kandis arvutis futuristlikke planetaar- ja robotpilooditehnikaid praktiseerides sensoriga kaetud mütsi.

Viimase 25 aasta jooksul on ISS olnud ülemaailmse teaduskoostöö keskus. Astronautidega 21 riigist ja külastajatega 108 riigist ja piirkonnast on jaam kaasa aidanud enam kui 3,000 uurimis- ja haridusuuringule. See ühine ettevõtmine pole mitte ainult edendanud meie arusaamist kosmosest, vaid toonud ka rahvaid kokku teadmiste otsimisel.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

1. Mis on rahvusvaheline kosmosejaam (ISS)?

Rahvusvaheline kosmosejaam on elamiskõlblik kosmosejaam, mis asub madalal Maa orbiidil. See toimib teadusuuringute ja erinevate riikide rahvusvahelise koostöö laborina.

2. Mis on ISS-i uurimise põhifookus?

ISS viib läbi teadusuuringuid erinevates valdkondades, sealhulgas kosmosebioloogias, füüsikas, keemias, astronoomias ja inimeste tervises. Nende uuringute eesmärk on edendada meie arusaamist kosmosest ja aidata kaasa teaduse edusammudele.

3. Kui kaua on ISS töötanud?

ISS käivitati 1998. aastal, esimene moodul Zarya tõsteti Kasahstanis Baikonuri kosmodroomilt välja. See on olnud pidevalt hõivatud alates 2000. aasta novembrist.

4. Mis on mikrogravitatsioon ja miks on see teadusuuringute jaoks oluline?

Mikrogravitatsioon viitab seisundile, kus gravitatsioonijõud on oluliselt vähenenud, näiteks ruumis. See võimaldab teadlastel uurida, kuidas erinevad füüsikalised ja bioloogilised protsessid käituvad ilma Maa gravitatsiooni sekkumiseta, mis viib ainulaadsete arusaamade ja avastusteni.

5. Kuidas on ISS aidanud kaasa rahvusvahelisele koostööle?

ISS on toonud kokku astronaute ja teadlasi erinevatest riikidest, soodustades koostööd ja meeskonnatööd. See on hõlbustanud ühiseid teadusuuringuid ning toiminud platvormina teadmiste ja ressursside jagamiseks riikide vahel.