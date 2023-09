Crash Team Rumble'i 2. hooaeg: uued kaardid, režiim, kangelane ja lahingupass

Crash Team Rumble'i 2. hooaeg on saabunud koos põnevate uute mängulisanditega. Mängijad võivad oodata uusi kaarte, uut režiimi, uut kangelast ja täiesti uut lahingupassi. Viimane värskendus toob mängule värske ülevaate, pakkudes Crashi fännidele uusi mängimisviise ja lõputut lõbu.

2. hooaja üks peamisi tipphetki on peorežiimi kasutuselevõtt. See nelja mängijaga koostööremix pakub vaheaega võistlusmatšidest ja võimaldab mängijatel lõõgastuda. See koosneb viiest erinevast minimänguvoorust, millest igaühel on oma väljakutsed. Meeskonnatöö on ülioluline, kuna mängijad peavad tegema ülesannete täitmiseks koostööd ja koguma kellasid, et oma järelejäänud aega suurendada. Iga peorežiimi laine valdamine võib isegi avada salajase Boss Wave'i, pannes Crashi veteranide oskused ülima proovile.

Peorežiimi voorud pakuvad erinevat tüüpi mängu. Mängus Speed ​​Run jooksevad mängijad läbi kiiruspatjade, vältides ohte, nagu kaitserauad ja nitrokastid. Mis on Cookin? nõuab, et mängijad koguksid teatud koostisosad ja lisaksid need kaardil ringi liikuvasse potti. Get Lit kutsub mängijaid kasutama küünalt, et süüdata ümber torni laiali laotatud laternad, enne kui aeg otsa saab. Programmis Dig It otsivad mängijad maetud luid ja panevad need keskele uuesti kokku, et paljastada terve skelett. Lõpuks 2. hooajal ilmuv Balloon Bounce annab mängijatele ülesandeks hüpata üle õhupallide, et punkte koguda.

Lisaks tutvustab 2. hooaeg uut kangelast nimega Ripto. Sellel Spyro universumist pärit tegelaskujul on skepter ning tal on surmavad ja võimsad loitsud. Ripto võimete hulka kuulub tulekerade käivitamine, välgu väljakutsumine ja tsunamilainete tekitamine. Vilunud mängijad saavad neid võimeid kombineerida, et vallandada laastavad kombinatsioonid. Ripto on saadaval hiljem hooajal.

Uute mängufunktsioonide täiendamiseks pakub 2. hooaeg kahte uut kaarti: Waste Deep ja Jazz Junction. Waste Deep viib mängijad Cortexi katsetega täidetud ohtlikesse kanalisatsioonitorudesse, samas kui Jazz Junction on džässiliku atmosfääriga elav öine kaart. Iga kaart pakub oma ainulaadseid väljakutseid ja üllatusi.

Lõpuks on 2. hooajal 100-astmeline Battle Pass, mis pakub mängijatele võimalust avada uusi nahku, kosmeetikat, muusikat ja palju muud. Battle Passi saab hankida Crash Team Rumble Deluxe Editioni kaudu või osta eraldi.

Crash Team Rumble'i 2. hooaeg on nüüd otse-eetris, tuues mängu hulga põnevat sisu. Olenemata sellest, kas olete pingelise konkurentsi või koostööl põhineva mängu fänn, on sellel värskendusel midagi iga Crashi entusiasti jaoks. Ärge jääge tegevusest ilma!

