Uuenenud pettumus, kuna Dunnes'i poed ei teata Ferrybanki ostukeskuse taasavamise kuupäevast

By

Cllr Ger Frisby on väljendanud oma pettumust Dunnes Storesi teabe puudumise üle seoses Ferrybanki ostukeskuse taasavamise kuupäevaga. Kilkenny maakonnanõukogu teenuste direktor Denis Malone kinnitas, et on kirjutanud Dunnes Storesile, kuid pole vastust saanud.

Cllr Frisby märkis, et Ferrybanki ostukeskuse taasavamine on kohaliku kogukonna jaoks ülioluline pusletükk. Vaatamata ootustele ja nõukogu katsetele Dunnes Storesiga suhelda ei ole aga vastust tulnud.

Denis Malone selgitas, et Dunnes Stores on eraettevõte ega ole seetõttu kohustatud kohaliku omavalitsusega suhtlema. Sellegipoolest teeb ta veel ühe katse nendega ühendust võtta.

Kilkenny ja Waterfordi piiril asuv Ferrybanki kaubanduskeskus on alates selle valmimisest 2008. aastal olnud valdavalt tühi. Hiljuti kinnitati kompleksi ostjaks Dunnes Stores. Vaatamata ruumides tehtud ulatuslikele parandustöödele ei ole avamiskuupäeva veel teatatud.

Piirkonna insener Stan Cullen teavitas volikogu ametnikke, et tehtud on mitmesuguseid täiustusi, nagu sissepääsu ümberseadistamine ligipääsetavuse parandamiseks, samuti on kontrollitud tulekahju- ja valvesignalisatsioone.

Dunnes Storesi suhtluse puudumine valmistab pettumuse nii volikogule kui ka kohalikule kogukonnale, kes ootavad huviga Ferrybanki kaubanduskeskuse taasavamist. Vaatamata sellele, et ettevõttel on õigus mitte suhelda kohaliku omavalitsusega, oleks kasulik kõigile asjaosalistele avatud suhtlusliinid.

Allikad:

– [Allikas artikkel] (URL: välja jäetud)

– määratlused:

– Ferrybanki ostukeskus: Kilkenny-Waterfordi piiril asuv kaubanduskompleks.

– Dunnes Stores: eraomandis olev jaemüügiettevõte, mis on ostnud Ferrybanki kaubanduskeskuse.

– Kilkenny maakonna nõukogu: Kilkenny maakonna halduse eest vastutav kohalik omavalitsusasutus.