Miks peaks kasutatud tehnoloogia olema teie pühadeostude valik?

By

Pühadeostlemise hooaeg on täies hoos ja sooduspakkumiste otsijad jälgivad innukalt musta reede ja küberesmaspäeva pakkumisi, eriti elektroonika osas. Siiski on võimalus rahvahulka võita ja siiski märkimisväärseid allahindlusi nautida – võttes arvesse kasutatud tehnoloogiat.

USA PIRGi kampaania Designed to Last direktori Lucas Rockett Guttermani sõnul ei aita kasutatud elektroonika kasuks valida mitte ainult musta reede hindu aastaringselt, vaid aitab kaasa ka keskkonnasäästlikkusele. USA avaliku huvi uurimisrühma (PIRG) haridusfond avaldas aruande, milles tuuakse välja peamised tegurid, mida renoveeritud esemete ostmisel arvesse võtta.

Gutterman selgitab, et kasutatud elektroonika ja uue vahel on sageli vähe vahet. Silt "avatud karp" või "nagu uus" võib lihtsalt tähendada, et toode oli pärast avamata tagastamist uuesti varutud. Targalt ostes ja arutades, kuidas jaemüüjad neid termineid kasutavad, saate teha suurepäraseid pakkumisi.

Teatud vidinad, nagu telefonid, tahvelarvutid, laua- ja sülearvutid, sobivad eriti hästi kasutatud ostmiseks. Näiteks tänu PIRGi edukale kampaaniale kestavad Google Chromebookid, taskukohased sülearvutid, mida kasutatakse laialdaselt kogu riigis, nüüd kümme aastat, selle asemel et aeguda vaid mõne aasta pärast.

Teisest küljest võiksite renoveeritud telerite ja arvutimonitoride ostmisel olla ettevaatlik. Need tooted kipuvad olema suuremahulised, hapramad ja neid on raske parandada.

Renoveeritud esemete valimisel seadke eesmärgiks vastupidavate kaubamärkide kvaliteetsed tooted. Valides esemed, mis on ehitatud kestma ja võisid uutena olla kallimad, tagate, et need teenindavad teid ka edaspidi hästi ka kasutatud ostude puhul.

Lisaks kulude kokkuhoiu nautimisele on kasutatud tehnika ostmine keskkonnasõbralik valik. Gutterman selgitab, et suurem osa elektroonika keskkonnamõjudest tuleneb nende tootmisprotsessist. Nutitelefonide, kõrvaklappide, sülearvutite ja telerite valmistamiseks on vaja palju ressursse, energiat ja materjale. Renoveerituna ostes saad näiteks nutitelefoni keskkonnajalajälge vähendada lausa 91%.

Enne ostu sooritamist on ülioluline tutvuda müüja pakutava tagastuspoliitikaga. Tavaliselt on teil tagastusperiood 30 päeva, kuigi mõnel juhul võib see olla lühem.

Kas olete valmis avastama kasutatud tehnoloogia maailma? Külastage PIRG-i veebisaiti, et saada rohkem näpunäiteid ja juhiseid, kuidas oma pühadeostudest maksimumi võtta, tehes sellest kasu nii teie rahakotile kui ka planeedile.

FAQ:

K: Miks peaksin kaaluma kasutatud tehnoloogia ostmist?

V: Renoveeritud esemete valimine võimaldab nautida aastaringseid allahindlusi ja aitab kaasa keskkonnasäästlikkusele, kuna vähendab elektroonika üldist keskkonnamõju.

K: Mis tüüpi elektroonika sobib kasutatud ostmiseks?

V: Telefonid, tahvelarvutid, laua- ja sülearvutid on suurepärased võimalused kasutatud asjade ostmiseks. Eelkõige Google Chromebookid kestavad nüüd 10 aastat tänu PIRGi edukale kampaaniale.

K: Kas kõik renoveeritud esemed on ostmist väärt?

V: Kuigi enamikku elektroonikat saab osta renoveerituna, on soovitatav vältida renoveeritud telerite ja arvutimonitoride ostmist nende suuruse, hapruse ja remondiprobleemide tõttu.

K: Kuidas tagada, et saan hea renoveeritud toote?

V: Otsige oma vastupidavuse ja pikaealisuse poolest tuntud kaubamärke. Valides esemed, mis võisid uuena olla kallimad, tagab nende kvaliteedi kasutatud ostuna.

K: Milline on renoveeritud elektroonika ostmise keskkonnakasu?

V: Elektroonika, sealhulgas nutitelefonide, kõrvaklappide, sülearvutite ja telerite tootmine kulutab märkimisväärseid ressursse ja energiat. Renoveeritud esemeid ostes saate vähendada keskkonnamõju kuni 91%.

K: Mida peaksin tagastamisel silmas pidama?

V: tutvuge müüja tagastuspoliitikaga, kuna see võib erineda. Enamikul juhtudel on teil tagastusperiood 30 päeva, kuid mõned müüjad võivad pakkuda lühemat perioodi.