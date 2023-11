Ehitussimulaatori kosmosesadama laiendamise DLC-s ootavad uued seiklused

By

Weltenbauer Software Entwicklung GmbH välja töötatud ehitussimulaator viib mängijad oma uusima laiendusega põnevale teekonnale. Spaceport Expansion DLC tutvustab ehitusentusiastidele erinevatel mänguplatvormidel täiesti uut võimaluste maailma.

Võtke kasutusele sõltumatu ja kaasahaarav kampaaniakaart, mis võlub teie kujutlusvõimet. Rohkem kui 40 tunni lisasisu abil on lugematu arv võimalusi oma ehitusoskusi tutvustada ja väljakutseid pakkuvate projektidega tegeleda. DLC toob mängu dünaamilise pöörde, võimaldades mängijatel kujundada ja ehitada oma raketi stardibaasi.

Kui uurite tähti ehitussimulaatori Spaceport Expansion DLC-ga, saate asuda osava töövõtja rolli, kujundades kosmoseuuringute tulevikku. Alates stardiplatvormide vundamendi rajamisest kuni keerukate raketikomponentide kokkupanemiseni pakub mäng realistlikku kogemust, mis rahuldab kindlasti teie iha loovuse ja uuenduste järele.

Spaceport Expansion DLC on saadaval populaarsetel mänguplatvormidel, sealhulgas PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X ja PC. Ühendage jõud sõpradega võrgus ja osalege põnevas mitme mängijaga koostöömängus, tehes koostööd monumentaalsete ehitusprojektide elluviimisel.

Olge valmis ehitussimulaatoris uuel tasemel põnevust ja seiklusi avama. Sukelduge Spaceport Expansion DLC-sse ja vaadake, kuidas kosmose imed teie silme ees avanevad. Kas olete valmis kujundama kosmoseuuringute tulevikku?

FAQ:

K: Mis on ehitussimulaator?

V: Ehitussimulaator on mitme mängijaga veebipõhine ehituse ühistöö simulatsioonimäng, kus mängijad täidavad ehitustöövõtja rolli ja tegelevad erinevate ehitusprojektidega.

K: Mida Spaceport Expansion DLC pakub?

V: Spaceport Expansion DLC tutvustab uut kampaaniakaarti, üle 40 tunni lisasisu ja võimalust ehitada raketi stardibaasi.

K: Millistel platvormidel on Spaceport Expansion DLC saadaval?

V: Spaceport Expansion DLC on saadaval PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X ja PC jaoks.