Sony toob Indias turule mitmekülgse peeglita kaamera α6700

Sony tutvustas India turul APS-C kaameravaliku uusimat täiendust väga oodatud peeglita kaameraga α6700. Kompaktse disaini, erakordse kaasaskantavuse ja kasutajasõbraliku funktsionaalsuse kombinatsiooni pakkuv kaamera on loodud muljet avaldama igasuguse oskustasemega fotograafiahuvilistele.

α6700 on elegantse ja moodsa disainiga, mistõttu on see atraktiivne valik liikvel olevatele kasutajatele. Üks selle tähelepanuväärsetest omadustest on muudetava nurgaga 3-tolline LCD-ekraan, mis toetab puutetundlikku funktsiooni. See võimaldab fotograafidel hõlpsasti seadetes navigeerida, fookuspunkte reguleerida ja jäädvustatud pilte ekraanil lihtsalt puudutades üle vaadata.

Lisaks intuitiivsele liidesele on α6700-l ka kohandatav valikuketas, mis annab fotograafidele kiire juurdepääsu eelistatud sätetele. See funktsioon meeldib kindlasti professionaalidele, kes vajavad dünaamilistes pildistamiskeskkondades kiiret reguleerimist.

Kaamera on varustatud elektroonilise pildiotsijaga, mis pakub selget ja kaasahaaravat pildistamiskogemust. Elektrooniline pildiotsija pakub reaalajas pildi eelvaadet, võimaldades fotograafidel oma võtteid täpselt komponeerida ja vajadusel kohandada.

α6700-sse on lisatud laialdased ühenduvusvõimalused. Nende hulka kuuluvad microSD-kaardi pesa, Bluetooth 4.2, kaheribaline WiFi, HDMI-mikropistik ja kaugjuhtimispuldi funktsionaalsus. Need funktsioonid tagavad piltide sujuva jagamise, failide edastamise teistesse seadmetesse ja kaugjuhtimisvõimalused.

Neile, kellel juba objektiivid on, pakub Sony α6700 ainult korpuse valikuna hinnaga 1,36,990 16 50 Rs. See võimaldab fotograafidel olemasolevaid objektiive kasutades kulusid kokku hoida. Siiski pakub Sony ka komplektpakette klientidele, kes eelistavad täielikku seadistust. 1,47,490–18 mm objektiiviga kaamera on saadaval hinnaga 135 1,72,990 XNUMX Rs, samas kui XNUMX–XNUMX mm suumobjektiivi paketi hind on XNUMX XNUMX XNUMX Rs.

Oma mitmekülgsete funktsioonide, kompaktse disaini ja kasutuslihtsuse tõttu on α6700 kindlasti lemmik fotograafide seas, kes soovivad jäädvustada vapustavaid pilte ja avastada peeglita kaamerate maailma.