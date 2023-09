Klassikaliste autode entusiasti praegune autopark: Chrysleri ja Subaru segu

Austraalia autoentusiast Laurence Rogers on muljetavaldava klassikaliste sõidukite kollektsiooni uhke omanik. Tema praegune autopark sisaldab 1969. aasta Chrysler Valiant Ute'i, 1970. aasta Chrysler Valiant Wayfarer Ute'i, 1974. aasta Chrysler Valiant Chargerit ja 2006. aasta Subaru WRX Club Spec 9. Rogers jagab ka oma autotööstuse seiklusi oma Instagrami kontol @heychar74.

Rogersi kollektsiooni tipphetk on Project Cactus, kaunilt taastatud 1969. aasta Chrysler Valiant Ute. See vanasõiduk esitleb klassikalisi disainielemente ja esindab olulist ajastut autotööstuse ajaloos. Rogers on investeerinud aega ja jõupingutusi selle auto endise hiilguse taastamiseks, tagades, et see jääb autotööstuse hinnaliseks pärandiks.

Lisaks Project Cactusele kuulub Rogersile ka 1970. aasta Chrysler Valiant Wayfarer Ute Lenny. See sõiduk on järjekordne tunnistus Rogersi kirest vanasõidukite vastu, mis näitab tema pühendumust klassikaliste autode ja nende ainulaadse võlu säilitamisele.

Rogersi kollektsiooni lõpetavad veel kaks klassikalist autot: 1974. aasta Chrysler Valiant Charger ja 2006. aasta Subaru WRX Club Spec 9. Need sõidukid lisavad tema autoparki mitmekesisust, Charger esindab muskelautode ajastut ja WRX tänapäevaste jõudlusvõimeid. autod.

Autopiani aeg-ajalt kirjutades ühendab Rogers oma armastuse autode vastu ja andekusega kirjutada. Tema artiklid pakuvad väärtuslikke teadmisi ja vaatenurki autoteemadel, hoides lugejaid kursis ja meelelahutust.

Laurence Rogersi muljetavaldav klassikaliste sõidukite kollektsioon demonstreerib tema vankumatut kirge autode ja autotööstuse vastu. Oma Instagrami konto ja Autopiani panuse kaudu jagab ta oma armastust nende masinate vastu kaashuvilistega.

Allikad:

– Laurence Rogersi Instagrami konto @heycharger74