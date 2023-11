Uus ja täiustatud jõudlus: linnad: Skylines II laienemise tegevuskava täiustuste jaoks hilineb

Colossal Orderi poolt välja töötatud armastatud linnaehituse simulatsioonimäng Cities: Skylines II on teatanud oma laienemisplaani edasilükkamisest. Vastuseks mängijatelt saadud tagasisidele arvutiversiooni jõudlusprobleemide kohta ja otsusele lükata konsooli väljaandmine 2024. aastani edasi, otsustas arendusmeeskond enne uue sisu väljalaskmist eelistada ulatuslikumat jõudlust ja veaparandusi. Tegevjuht Mariina Hallikainen avaldas hiljutises blogipostituses vabandust viivituse pärast, rõhutades, kui oluline on tagada enne uute funktsioonide lisamist kindel alus.

Cities: Skylines II laienemispileti sisu on veerandi võrra tagasi lükatud. Beach Propertiesi varade pakett, mis oli algselt kavandatud avaldama 4. aasta neljandas kvartalis, saabub nüüd 2023. aasta esimeses kvartalis. Lisaks on 1. aasta 2024. kvartaliks kavandatud kaasaegse arhitektuuri ja linnapromenaadide loojapaketid ümber ajastatud 1. aasta II kvartalisse. Deluxe Relax ja Soft Ka rokiraadiojaamad näevad viivitusi, vastavalt 2024. aasta I ja II kvartali väljalaskekuupäevad. Sildade ja sadamate laiendus on aga 2. aasta II kvartali väljalaske jaoks õigel teel.

Keskendumine jõudlusele ja veaparandustele tuleneb pühendumusest tegeleda mängijakogukonna tõstatatud probleemidega. Tegevjuht Hallikainen selgitas, et arendusmeeskond pühendab aega keerukamate probleemide lahendamisele pärast kiirparanduste lahendamist. Meeskond tegeleb praegu GPU jõudluse parandamisega graafiliste detailide kohandamise kaudu ja seejärel liigub kogelemise parandamiseks protsessori optimeerimise juurde. Nad vaatavad aktiivselt läbi mängijate veateateid, kusjuures 100 korratavat probleemi on juba tuvastatud ja veel 100 aruannet on edasisel uurimisel.

Enne mängu käivitamist tõstsid Colossal Order ja väljaandja Paradox Interactive minimaalseid ja soovitatud spetsifikatsioone, tunnistades, et nad ei ole saavutanud soovitud kriteeriume. Sellest hoolimata otsustasid nad plaanipäraselt vabastamist jätkata. Väljalaskmisel väljendasid fännid aga pettumust jõudluse üle, viidates vigadele ja optimeerimise puudumisele isegi tipptasemel riistvara puhul.

Vaatamata esialgsele tagasilöögile on Colossal Order pühendunud mängu stabiilsuse parandamisele. Kui nad on lahendanud arvutiversiooni jõudlusprobleemid, keskenduvad nad konsooli väljalaskele ja DLC sisule. On selge, et arendusmeeskond on otsustanud pakkuda mängijatele täiustatud ja nauditavamat kogemust, kui nad jätkavad usinat tööd Cities: Skylines II täiustamisel.

KKK

K: Miks Cities: Skylines II laienemise tegevuskava viibib?

V: Arendusmeeskond on otsustanud esikohale seada jõudluse ja veaparandused, mis põhinevad mängijate tagasisidel arvutiversiooni jõudluse ja konsooli väljalaske edasilükkamise kohta.

K: Millist laienduspassi sisu on viivitus mõjutanud?

V: Beach Propertiesi varapakettide, moodsa arhitektuuri ja linnapromenaadide loojapakettide ning raadiojaamade Deluxe Relax ja Soft Rock ilmumiskuupäevad on viivitatud.

K: Millistele probleemidele arendusmeeskond selle viivituse ajal keskendub?

V: Meeskond keskendub keeruliste vigade lahendamisele ja jõudluse optimeerimisele, alustades GPU jõudluse graafilistest kohandustest ja jätkates CPU optimeerimisega kogelemise parandamiseks.

K: Kas viivitus mõjutab Bridges & Portsi laienduse väljalaset?

V: Ei, Bridges & Portsi laiendus jääb 2. aasta teise kvartali väljalaske ajakavasse.

K: Mis on meeskonna plaan pärast arvutiversiooni jõudlusprobleemide lahendamist?

V: Arvutiversiooni stabiilsuse parandamisel keskendub meeskond konsooli väljalasele ja DLC sisule.