Uus artikkel: vabastage vanaaegne nostalgia Chase Blissi Lossy pedaaliga

Muusikariistade maailmas on kasvav lummus mineviku murtud ja lo-fi helide omaksvõtmise vastu. Ja keegi ei tee seda paremini kui Chase Bliss, tuntud ettevõte, mis on tuntud oma teadmiste poolest pedaalide valmistamisel, mis transpordivad teie instrumendid vanaaegse nostalgia valdkonda. Nende uusim looming, Lossy pedaal, on tähelepanuväärne koostöö Goodhertziga, tipptasemel pistikprogrammide tootjaga, millel on muljetavaldav lo-fi sugupuu.

Lossy pedaali süda seisneb selle Loss Controlis, mis pakub kolme eristavat režiimi, millest igaüks lisab helile ainulaadse iseloomu. Ükskõik, kas soovite tuttavat madala bitikiirusega MP3 hõngu, vähendatud tihendussagedusi pehme tooni saamiseks või faasivärina hüpnotiseerivaid tõrkeid, Lossy suudab selle katta. Ja nendes režiimides on võimalused lõputud, võimaldades teil intensiivsust ja üldist efekti peenhäälestada, kasutades nuppe Loss ja Global.

Pakettide lüliti on Lossy pedaali veel üks silmapaistev funktsioon. Selle väljajätmine annab teile Lossy puhta olemuse, samas kui paketikaotuse lubamine toob kaasa katkemise, mis meenutab kehva mobiilsideühendust. Teise võimalusena täidab pakettrepeatile lülitumine need lüngad hangunud heliga, mis meenutab CD vahelejätmist. Nende katkestuste sageduse reguleerimiseks reguleerige lihtsalt kiiruse nuppu.

Lossy pedaali üks eriti põnev aspekt on selle spetsiaalne külmutusfunktsioon. Erinevalt teistest pedaalidest ei korda see lõputult ainult viimast helijuppi. Selle asemel areneb see aja jooksul, venitades noote ja muutudes mängides. See võimaldab luua kütkestavaid ambient-padjakesi, droone ja pidevalt muutuvaid helimaastikke.

Ühtse ja poleeritud heli tagamiseks on Lossy pedaalil ka filter ja reverb. Need lisakomponendid aitavad kõiki elemente sujuvalt omavahel segada. Pedaali sisse on peidetud piiraja ja automaatse võimenduse funktsioon, mis toob esile Loss-efekti keerukad detailid, vältides muusikaliste nüansside kadumist.

Neile, kes soovivad asuda retkele läbi vintage helimaastike, on Lossy pedaal saadaval ainult Chase Blissi ametliku veebisaidi kaudu. Iga pedaaliost, mille hind on 399 dollarit, sisaldab heldet 50% allahindlust pistikprogrammile Goodhertz Lossy, mis inspireeris selle loomist, tavaliselt 79 dollarit.

FAQ

1. Kas Lossy pedaal suudab taasluua madala kvaliteediga MP3 heli?

Jah, Lossy pedaal pakub standardrežiimi, mis edastab madala bitikiirusega MP3 tuttavat heli, tuues tagasi mälestused 90ndate lõpu digitaalajast.

2. Mis on Lossy pedaali Packets lüliti eesmärk?

Lüliti Packets võimaldab teil lisada helisse katkestusi või hangunud heli, mis meenutab vastavalt kehva mobiilsideühendust või CD vahelejätmist.

3. Kuidas Freeze funktsioon Lossy pedaalil töötab?

Erinevalt traditsioonilistest pedaalidest, mis kordavad heli viimast hetke, areneb Freeze funktsioon aja jooksul, venitades noote ja luues ümbritsevaid padjandeid, drone ja nihkuvaid helimaastikke.

4. Kust saab Lossy pedaali osta?

Lossy pedaal on ainult Chase Blissi ametlikul veebisaidil ostmiseks saadaval.

5. Kas Goodhertz Lossy pistikprogrammile kehtib Lossy pedaali ostmisel allahindlus?

Jah, Lossy pedaali ostmine annab teile Goodhertz Lossy pistikprogrammilt 50% allahindluse, mille hind on tavaliselt 79 dollarit.