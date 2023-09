Revolutsiooniline läbimurre andmesalvestuses: Cerabyte'i keraamilisel nanokihil põhinev tehnoloogia

By

Cerabyte, paljutõotav Saksamaa salvestusseadmete käivitusettevõte, on oma murrangulise keraamilise nanokihipõhise salvestuslahendusega valmis raputama 500 miljardi dollari suurust salvestusturgu. Ettevõte väidab, et selle uuenduslik tehnoloogia vähendab andmekeskuse salvestusruumi kogukulusid (TCO) hämmastavalt 75%. Oma tulevaste CeraMemory kassettide ja CeraTape'iga kavatseb Cerabyte muuta tiheduse, jõudluse, juurdepääsuparadigmade revolutsiooniliseks ning rahuldada andmekeskuste kulu- ja jätkusuutlikkuse nõudeid.

Cerabyte’i tehnoloogia võti peitub keraamikast valmistatud anorgaanilistes nanokihtides, mille paksus on vaid 50-100 aatomit. Keraamilise andmesalvestustehnoloogia skaleerimisega 100 nm-lt 3 nm biti suurusele loodab Cerabyte suurendada andmetihedust gigabaitidelt ruutsentimeetri kohta (GB/cm2) terabaitideni ruutsentimeetri kohta (TB/cm2). Selle skaleerimise tulemuseks on prognooside kohaselt CeraMemory kassetid, mis suudavad salvestada 10 petabaiti (PB) kuni 100 PB, ja CeraTape, mille mahutavus on kuni 1 eksabait (EB) lindi kohta.

CeraMemorysse andmete salvestamiseks kasutab Cerabyte laser- või osakeste kiirteid, mis struktureerivad QR-koodidele sarnaseid andmemaatrikse. Andmete lugemist saab saavutada kõrge eraldusvõimega mikroskoopilise kujutise tehnika või elektronkiire mikroskoopia abil. Käivitusettevõte rõhutab, et osakeste kiired ja elektronmikroskoopia on vajalikud ainult nende tegevuskavade suurima tiheduse korral.

Lisaks muljetavaldavatele salvestusmahtudele on Cerabyte'i tehnoloogial ka erakordne jõudlus. Ettevõte väidab, et tema tehnoloogia suudab saavutada lugemis- ja kirjutamiskiirused gigabaiti sekundis (GB/s). Pealegi iseloomustatakse neid tehnoloogiaid kui väikese võimsusega, paljutõotavaid energiatõhusaid toiminguid.

Veel üks tähelepanuväärne keraamika ladustamise aspekt on selle vastupidavus ja pikaealisus. Cerabyte väidab, et selle kandja võib kesta üle 5,000 aasta, isegi äärmuslikes temperatuuritingimustes vahemikus -273 °C (-460 °F) kuni 300 °C (570 °F). Lisaks on CeraMemory vastupidav söövitavale, happelisele ja radioaktiivsele keskkonnale ning elektromagnetilise impulsi (EMP) häiretele.

CeraMemory kassetid meenutavad keraamilise kattega lehti, mis tähelepanelikul vaatlusel meenutavad nanomõõtmetes kvaasi-perforeeritud kaarte. Mis puutub CeraTape'i, siis sellel on 5 µm paksune substraat ja 10 nm paksune keraamiline kate. Need mitmekihilised lindid võimaldavad skaalatihedust TB/cm2.

Cerabyte teeb tihedat koostööd peamiste tööstusharudega seotud tehnoloogia- ja tootmissegmentides, suurendades veelgi oma usaldusväärsust. Nende eelseisev ettekanne 2023. aasta salvestusseadmete arendajate konverentsil Fremontis, Californias, on väga oodatud ja see annab selle tipptehnoloogia kohta rohkem üksikasju.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Cerabyte'i keraamiline nanokihil põhinev salvestusruum on murranguline lahendus, mis tõotab andmesalvestustööstuses revolutsiooni teha. Kui nende väited peavad paika, võib tehnoloogia märkimisväärselt vähendada kulusid, suurendada andmetihedust ning pakkuda erakordset jõudlust ja vastupidavust.

Allikad:

– plokid ja failid (h/t): [allikateave]

- Cerabyte'i veebisait: [allikateave]