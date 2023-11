Epic Games süüdistab Google'it konkurentsivastases kohtuprotsessis röövellikus tegevuses

By

Hiljutises monopolivastases kohtuprotsessis süüdistas Epic Gamesi tegevjuht Tim Sweeney tehnoloogiahiiglast Google'i, et ta kasutab oma röövelliku maksesüsteemi säilitamiseks hämaraid taktikaid. Sweeney tunnistas üle kahe tunni, rõhutades Google'i rolli konkurentsi summutamisel Androidi rakenduste turul. See kohtuprotsess on üks kahest monopolivastasest juhtumist, millega Google praegu silmitsi seisab, kujutades märkimisväärset ohtu selle 1.7 triljoni dollari suurusele tehnoloogiaimpeeriumile.

Kui Google'i tegevjuht Sundar Pichai kaitses oma ettevõtte tavasid Play poe haldamisel, siis Sweeney maalis teistsuguse pildi. Ta kirjeldas Google'it kui manipuleerivat monopoli, kes üritas erinevate rahaliste stiimulite abil Epic Gamesi nendega konkureerimast heidutada. Sweeney lükkas need pakkumised tagasi, mille tulemusel avaldas Epic Games oma populaarse mängu Fortnite oma veebisaidil.

Fortnite'i sõltumatu levitamine osutus aga keeruliseks Google'i takistuste ja hoiatusekraanide kasutamise tõttu, mis ei lasknud mängijaid mängu alla laadida. Sweeney rõhutas, et Google'i tegevus takistas nende edu ja kujutas neid kui hirmuäratavat vastast.

Vaatamata takistustele avaldas Epic Games 2020. aastal Play poes Fortnite'i, rakendades samal ajal varjatud plaani nimega "Project Liberty". See plaan hõlmas rakenduses alternatiivse maksevõimaluse kasutuselevõttu, mille nii Google kui ka Apple kohe blokeerisid. Vastuseks esitas Epic Games monopolidevastased kohtuasjad, kujundades need võitluseks ausa konkurentsi eest mängutööstuses.

See prooviversioon on ülioluline mitte ainult Epic Gamesi, vaid kõigi mänguarendajate jaoks, kuna tulemus määrab Google'i monopoolse tegevuse ulatuse Androidi rakenduste turul. See tõstatab küsimusi tehnoloogiahiiglaste kehtestatud komisjonitasude õigluse kohta, rõhutades vajadust suurema konkurentsi ja läbipaistvuse järele.

KKK

1. Millest räägib Epic Gamesi ja Google'i vaheline monopolivastane kohtuprotsess?

Kohtuprotsess keerleb Epic Gamesi väite ümber, et Google kasutab oma maksesüsteemi kaitsmiseks röövellikke tavasid ja lämmatab konkurentsi Androidi rakenduste turul.

2. Kuidas Google väidetavalt takistas Epic Gamesi?

Tim Sweeney ütluste kohaselt kasutas Google erinevaid taktikaid, sealhulgas rahalisi stiimuleid ja hoiatusekraane, et heidutada mängijaid Fortnite'i alla laadimast väljaspool Play poodi.

3. Mis on Vabadusprojekt?

"Projekt Liberty" viitab Epic Gamesi varjatud plaanile kehtestada Fortnite'is alternatiivne maksevõimalus, jättes kõrvale Google'i ja Apple'i kehtestatud komisjonitasud.

4. Kuidas see katsetus mängutööstust mõjutab?

Selle katse tulemus mõjutab märkimisväärselt kõiki mänguarendajaid, kuna see määrab Google'i monopoolsete tavade ulatuse ja edendab ausat konkurentsi Androidi rakenduste turul.