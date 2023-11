Uus juhtpositsioon ja ebakindlus AI-tööstuses

Asjade šokeeriva pöörde käigus vallandas idufirma juhatus reede õhtul tehisintellekti (AI) tööstuse ühe mõjukama ettevõtte OpenAI juhi Sam Altmani. Ent 48 tunni jooksul leidis Altman end palgatud juhtima Microsofti uut osakonda. See samm võib muuta ta tehisintellektiruumis veelgi võimsamaks.

Altmani vallandamine on muutnud OpenAI tuleviku ebakindlaks ning teated viitavad sellele, et ettevõtte töötajad on kaotanud usalduse juhatuse vastu ja töötajad ähvardavad lahkuda. See toimub vaid nädal pärast seda, kui OpenAI avalikustas oma esimesel arendajate konverentsil oma tehnoloogia uued kommertsiaalsed versioonid, sealhulgas oma tehisintellekti vestlusroti ChatGPT kohandamisvõimaluse.

Kuigi Altmani vallandamise üksikasjad jäävad ebaselgeks, võisid olulist rolli mängida pinged tema ja OpenAI juhatuse vahel, kes pooldasid tehisintellekti arendamisel ettevaatlikumat lähenemist. Altmani lahkumine pole aga olnud ilma tagajärgedeta. Greg Brockman, teine ​​kaasasutaja ja OpenAI president, lahkus samuti ettevõttest Altmani toetuseks.

Tolmu vaibudes liitub Altman nüüd koos Brockmaniga Microsoftiga, et juhtida uut tehisintellekti uurimisrühma. Vahepeal on OpenAI määranud oma ajutiseks tegevjuhiks Amazoni voogedastusteenuse Twitch endise tegevjuhi Emmett Sheari. Vaatamata nendele arengutele pole draama kaugeltki läbi. OpenAI töötajad on allkirjastanud avaliku kirja, milles nõutakse juhatuse tagasiastumist ning Altmani ja Brockmani ennistamist. Samuti on nad ähvardanud kaasasutajatega Microsoftile järgneda, kui nende nõudmisi ei täideta.

Kokkuvõtteks võib öelda, et tehisintellekti tööstuses toimuvad märkimisväärsed juhtpositsioonid, Altman läheb üle OpenAI-lt Microsoftile. OpenAI tulevik on endiselt ebakindel, kuna ettevõte maadleb sisemiste pingete ja võtmetöötajate võimaliku lahkumisega. Nende arengute mõju laiemale tehisintellekti arendamise võidurelvastumisele ei ole veel näha.