Kas saate pärast vallandamist uuesti Walmartis töötada?

Töösuhte vallas võib töölepingu lõpetamine olla keeruline ja masendav kogemus. Kui teid on Walmartis töölt vallandatud, võite küsida, kas on võimalik tulevikus ettevõttesse naasta. Kuigi vastus sellele küsimusele ei ole lihtne jah või ei, tuleb arvestada teguritega, mis võivad mõjutada teie võimalusi uuesti tööle saada.

Ettevõtte eeskirjad ja töölevõtmise õigus

Walmartil, nagu ka paljudel teistel ettevõtetel, on endiste töötajate töölevõtmise kohta konkreetsed eeskirjad. Need eeskirjad varieeruvad olenevalt lõpetamise asjaoludest ja konkreetse poe juhtkonnast. Üldiselt on ebatõenäoline, et kui teie töösuhte lõpetati sellistel põhjustel nagu vargus, vägivald või tõsine üleastumine, on ebatõenäoline, et teid hakatakse uuesti tööle võtma. Kui teie töö lõpetamise põhjuseks olid aga jõudlusprobleemid või mittetõsine eeskirjade rikkumine, võib tekkida võimalus, et teid võidakse uuesti tööle võtta.

Tagasivõtmise potentsiaali mõjutavad tegurid

Mitmed tegurid võivad mõjutada teie võimalust saada Walmart uuesti tööle. Üks oluline tegur on aeg, mis on möödunud teie lõpetamisest. Kui sellest on möödunud palju aega ja olete oma tööelus kasvanud ja paranenud, võib Walmart olla valmis teie taotlust uuesti läbi vaatama. Lisaks võivad nende otsuse tegemisel rolli mängida ka teie üldine tööajalugu, viited ja nõudlus konkreetse kaupluse töötajate järele, kuhu kandideerite.

Korduma kippuvad küsimused

1. Kas ma saan pärast vallandamist Walmartis tööle kandideerida?

Jah, saate Walmartis tööle kandideerida isegi siis, kui teid on varem vallandatud. Kuid teie võimalused uuesti tööle saada sõltuvad teie töölepingu lõpetamise asjaoludest ja muudest eespool nimetatud teguritest.

2. Kas Walmart kaalub minu töölevõtmist, kui minu töösuhte lõpetati varguse tõttu?

Varguse tõttu töö lõpetamist peetakse üldiselt tõsiseks süüteoks ja on ebatõenäoline, et Walmart palkab tagasi kellegi, kes on sellise üleastumise eest vallandatud.

3. Kui kaua peaksin ootama, enne kui pärast vallandamist uuesti Walmarti avalduse esitan?

Konkreetset ajakava ei ole, kuid üldiselt soovitatakse enne uuesti taotlemist oodata vähemalt kuus kuud kuni aasta. See võimaldab teil näidata isiklikku kasvu ja paranemist oma tööelus.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi pärast vallandamist on võimalik Walmartis uuesti töötada, sõltub see suuresti teie töösuhte lõpetamise asjaoludest, möödunud ajast ja muudest ettevõtte edasitöötamise poliitikat mõjutavatest teguritest. Soovitatav on oma olukorda hoolikalt hinnata ja kaaluda oma tulevaste tööväljavaadete jaoks parimat tegutsemisviisi.