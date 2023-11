Kas saate rakenduse App Store'is jäädavalt blokeerida?

Pidevalt arenevas tehnoloogiamaailmas on rakenduste poodidest saanud meie elu oluline osa. Olenemata sellest, kas see on meelelahutus, tootlikkus või suhtlus, toetume mobiilikogemuse täiustamiseks rakendustele. Mis saab aga siis, kui kohtame rakendust, mis on meile vastumeelne või mida me lihtsalt ei soovi oma seadmetes näha? Kas saame selle rakenduste poes jäädavalt blokeerida? Sukeldume sellesse teemasse ja saame teada.

Esiteks on oluline mõista, et kasutajatena on meil rakenduste poe enda üle piiratud kontroll. Rakenduste pood on platvorm, mida pakuvad sellised ettevõtted nagu Apple ja Google, kus arendajad saavad oma rakendusi esitleda ja levitada. Nendel ettevõtetel on teatud juhised ja eeskirjad, et tagada nende platvormidel saadaolevate rakenduste kvaliteet ja turvalisus.

Kuigi me ei saa rakendust rakenduste poest otse blokeerida, on meil siiski teatud kontroll meie enda seadmetes kuvatava üle. Nii Apple’i App Store kui ka Google’i Play Store võimaldavad kasutajatel oma rakenduseeelistusi teatud määral kohandada. Seadeid kohandades saavad kasutajad teatud rakendused otsingutulemustes või soovitustes peita. See võib olla kasulik, kui soovite vältida teatud tüüpi rakenduste nägemist või kui teil on privaatsusprobleeme.

FAQ:

K: Kas ma saan rakenduse rakenduste poest täielikult eemaldada?

V: Ei, kasutajana ei saa te rakendust rakenduste poest eemaldada. Ainult rakenduste arendajatel või rakenduste poe administraatoritel on õigus rakendus poest eemaldada.

K. Kas ma saan jäädavalt blokeerida rakenduse kuvamise oma seadmes?

V. Kuigi te ei saa rakendust rakenduste poes püsivalt blokeerida, saate selle oma otsingutulemustes või soovitustes peita, kohandades seadetes rakenduse eelistusi.

K: Kas ma saan rakendusest rakenduste poodi teatada, kui see tundub mulle vastumeelne?

V: Jah, nii Apple'i App Store'is kui ka Google'i Play poes on mehhanismid, mis võimaldavad kasutajatel teavitada ebameeldivatest rakendustest. Rakenduste poe administraatorid vaatavad aruande üle ja võtavad vajadusel asjakohaseid meetmeid.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi meil ei pruugi olla täielikku kontrolli rakenduste poe enda üle, on meil teatud kontroll meie enda seadmetes kuvatava üle. Rakenduseeelistusi kohandades saame teatud rakendused otsingutulemuste või soovituste hulgast peita. Kui avastate rakenduse, mis on teile vastumeelne, võite sellest teatada rakenduste poe administraatoritele ülevaatamiseks.