Kas saate süsteemirakendusi keelata?

Nutitelefonide maailmas on süsteemirakendused operatsioonisüsteemi lahutamatuks osaks. Need eelinstallitud rakendused tulevad seadmega kaasa ja teenivad erinevaid eesmärke, alates oluliste funktsioonide pakkumisest kuni kasutuskogemuse täiustamiseni. Paljud kasutajad aga mõtlevad sageli, kas nad saavad salvestusruumi vabastamiseks või jõudluse parandamiseks need süsteemirakendused keelata. Süveneme sellesse teemasse ja uurime rohkem.

Mis on süsteemirakendused?

Süsteemirakendused, tuntud ka kui eelinstallitud või bloatware rakendused, on rakendused, mis on teie seadmesse eellaaditud. Need on operatsioonisüsteemi lahutamatu osa ja mõeldud põhifunktsioonide või -teenuste pakkumiseks. Süsteemirakenduste näideteks on telefonivalija, sõnumsiderakendus, kaamerarakendus ja kalendrirakendus.

Kas saate süsteemirakendusi keelata?

Süsteemirakenduste keelamise võimalus sõltub suuresti seadmest ja operatsioonisüsteemist, milles see töötab. Mõned Android-seadmed võimaldavad kasutajatel teatud süsteemirakendusi keelata, samas kui teised võivad lubada ainult värskenduste keelamist või vahemälu tühjendamist. Teisest küljest ei paku iOS-i seadmed süsteemirakenduste keelamise võimalust.

Miks soovite süsteemirakendused keelata?

On mitu põhjust, miks keegi võib soovida süsteemirakendusi keelata. Üks levinud põhjus on oma seadmes salvestusruumi vabastamine. Süsteemirakendused võivad võtta palju ruumi ja nende keelamine võib aidata osa sellest salvestusruumist tagasi võtta. Lisaks võib teatud süsteemirakenduste keelamine aidata parandada seadme jõudlust ja aku kasutusaega.

Kuidas keelata süsteemirakendused Androidis?

Süsteemirakenduste keelamiseks Androidis avage seadme seaded ja navigeerige jaotisesse „Rakendused” või „Rakendused”. Leidke süsteemirakendus, mille soovite keelata, puudutage seda ja valige suvand "Keela". Pidage meeles, et teatud süsteemirakenduste keelamine võib mõjutada teie seadme teiste rakenduste või funktsioonide funktsionaalsust.

Kokkuvõtteks võib öelda, et süsteemirakenduste keelamise võimalus sõltub seadmest ja operatsioonisüsteemist. Kuigi mõned Android-seadmed võimaldavad kasutajatel teatud süsteemirakendusi keelata, ei paku iOS-i seadmed seda valikut. Süsteemirakenduste keelamine võib aidata vabastada salvestusruumi ja parandada seadme jõudlust. Siiski on oluline olla ettevaatlik ja keelata ainult need rakendused, mille puhul olete kindel, et see ei mõjuta teie seadme funktsioone.