Kas saate olla koos kellegagi, kellel on COVID, ja mitte saada seda?

Kuna COVID-19 pandeemia mõjutab jätkuvalt miljoneid inimesi kogu maailmas, tekib sageli küsimus, kas on võimalik olla lähikontaktis inimesega, kellel on viirus, ja mitte ise nakatuda. Kuigi vastus ei ole ühemõtteline, on teatud ettevaatusabinõud, mida saab võtta nakkusohu minimeerimiseks.

COVID-19 leviku mõistmine

COVID-19 levib peamiselt hingamisteede piiskade kaudu, kui nakatunud inimene köhib, aevastab, räägib või hingab raskelt. Neid tilkasid saavad sisse hingata inimesed, kes asuvad nende läheduses, tavaliselt kuue jala raadiuses. Samuti on võimalik viirusega nakatuda, puudutades viirusega saastunud pindu või esemeid ja puudutades seejärel nägu, eriti suud, nina või silmi.

Ettevaatusabinõud riski minimeerimiseks

COVID-19-sse nakatumise riski vähendamiseks viirusekandjaga koos olles on ülioluline järgida soovitatud juhiseid:

1. Kandke maski: Nii nakatunud inimene kui ka teda ümbritsevad inimesed peaksid kandma maske, mis katavad nina ja suu. Maskid aitavad vältida hingamisteede tilkade levikut.

2. Säilitage füüsilist distantsi: Võimaluse korral hoidke nakatunud inimesest vähemalt kuue jala kaugusel. See vähendab hingamisteede tilkade sissehingamise tõenäosust.

3. Järgige head kätehügieeni: Peske käsi sageli seebi ja veega vähemalt 20 sekundit või kasutage kätepuhastusvahendit, mis sisaldab vähemalt 60% alkoholi. Vältige oma näo puudutamist.

4. Tagada korralik ventilatsioon: Kui olete siseruumides, avage aknad või kasutage õhupuhastajaid, et parandada õhuringlust ja vähendada viirusosakeste kontsentratsiooni.

5. Kontakti kestuse piirang: Mida pikem on lähikontakt, seda suurem on nakkusoht. Vähendage nakatunud inimese vahetus läheduses viibimise aega.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

K: Kas ma saan COVID-19 vastu saada, kui olen täielikult vaktsineeritud?

V: Kuigi COVID-19 vaktsiinid vähendavad märkimisväärselt raskete haiguste ja haiglaravi riski, võivad siiski esineda läbimurdelised infektsioonid. Siiski on nakatumise tõenäosus väiksem kui vaktsineerimata inimestel.

K: Mis saab siis, kui nakatunud inimene on asümptomaatiline?

V: Asümptomaatilised isikud võivad siiski viirust levitada. Olenemata sümptomitest on oluline järgida samu ettevaatusabinõusid.

K: Kas on ohutu olla koos kellegagi, kes on COVID-19-st paranenud?

V: Üldiselt on inimestel, kes on COVID-19-st taastunud ja isolatsiooniperioodi läbinud, väiksem tõenäosus viirust edasi kanda. Siiski on siiski oluline järgida ettevaatusabinõusid, kuna uuesti nakatumine on võimalik.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi on võimalik olla koos inimesega, kellel on COVID-19 ja mitte nakatuda viirusega, on vaja rangelt järgida ennetavaid meetmeid, nagu maskide kandmine, füüsilise distantsi hoidmine, hea kätehügieen, korraliku ventilatsiooni tagamine ja hingamise piiramine. kontakti kestus. Need ettevaatusabinõud on olulised, et kaitsta ennast ja teisi viiruse võimaliku edasikandumise eest.