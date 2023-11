By

Kas Walmart võib teid füüsiliselt kinni pidada?

Viimastel aastatel on ringlenud arvukalt teateid ja kuulujutte selle kohta, kas jaemüügihiiglane Walmart on volitatud varguses või muus kuritegelikus tegevuses kahtlustatavaid oma kauplustes füüsiliselt kinni pidama või mitte. Selle artikli eesmärk on seda teemat valgustada ja selles küsimuses selgust tuua.

Kõigepealt on oluline mõista füüsilise kinnipidamise mõistet. Füüsiline kinnipidamine viitab isiku liikumise piiramisele tema tahte vastaselt, mida teostavad tavaliselt korrakaitsjad või volitatud turvatöötajad. See võib hõlmata kellegi hoidmist selleks määratud piirkonnas, näiteks turvabüroos, kuni õiguskaitseorganite saabumiseni.

Kuigi Walmarti kauplustes on turvatöötajaid, on oluline märkida, et nad ei ole õiguskaitseametnikud. Seetõttu ei ole neil samasuguseid vahistamis- ega füüsilise kinnipidamise volitusi kui politseil. Walmarti turvatöötajad töötavad kaupluse ja selle klientide kaitsmiseks, samuti varguste ja muude kuritegelike tegevuste ärahoidmiseks. Nende volitused piirduvad aga kahtlase käitumise jälgimise ja sellest teavitamisega ning vajadusel õiguskaitseorganitelt abi palumisega.

FAQ:

1. Kas Walmarti turvatöötajad võivad mind peatada, kui nad kahtlustavad mind varguses?

Jah, Walmarti turvatöötajatel on õigus isikutele läheneda ja neid küsitleda, kui nad kahtlustavad neid varguses või muus kuritegelikus tegevuses. Kuid nad ei saa teid vastu teie tahtmist füüsiliselt kinni pidada.

2. Mida peaksin tegema, kui minu poole pöörduvad Walmarti turvatöötajad?

Kui teie poole pöörduvad Walmarti turvatöötajad, on soovitatav jääda rahulikuks ja teha nende päringutega koostööd. Vastake nende küsimustele ausalt ja andke vajalikku teavet. Siiski pidage meeles, et teil on õigus keelduda mis tahes läbiotsimisest või füüsilisest kontaktist.

3. Mis saab siis, kui Walmarti turvatöötajad süüdistavad mind varguses?

Kui Walmarti turvatöötajad süüdistavad teid varguses, on oluline meeles pidada, et neil ei ole õigust teid füüsiliselt kinni pidada. Kinnitage viisakalt oma õigusi ja paluge neil kaasata õiguskaitse, kui nad usuvad, et kuritegu on toime pandud.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi Walmarti turvatöötajad võivad varguses või muus kuritegevuses kahtlustatavatele isikutele läheneda ja neid küsitleda, ei ole neil volitusi kedagi füüsiliselt kinni pidada. Sellisesse olukorda sattudes on oluline mõista oma õigusi ja jääda rahulikuks.