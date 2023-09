Pokémon Go: Mankey võib olla särav!

Kokkuvõte:

Mängus Pokémon Go on mängijatel võimalus kohata looduses seaahvi Pokémoni Mankeyt. Põnev uudis on see, et Mankey võib olla ka särav! See tähendab, et mängijatel on võimalus püüda selle Pokémoni läikiv versioon, mis on tavalisest erineva värviga. Koos Mankeyga võib ka selle areng Primeape olla särav.

Annihilape, Pokémon Scarlet ja Violeti Mankey ja Primeape lõpliku evolutsiooni võimaliku kasutuselevõtuga on soovitatav alustada Mankey kommide kogumist selle arengu ootuses. Paldean Pokémoni varased väljaanded Pokémon Go-s viitavad sellele, et Annihilape võib peagi nimekirjaga liituda.

The Silph Roadi läbiviidud uuringu kohaselt on Mankey läikiv määr Pokémon Go-s ligikaudu üks 500-st. Kuid Mankeyl puudub "permaboost", mis tähendab, et see pole haruldane kudemine ja sellel ei ole suurendatud sära. Säravamate Pokémonide ligimeelitamine põhineb juhuslikul juhusel, kuna läikivate Pokémonide püüdmise määra määrab arendaja Niantic ja seda suurendatakse tavaliselt ainult eriliste sündmuste või haarangute ajal.

Saadaolevate läikivate Pokémonite jälgimiseks saavad mängijad vaadata LeekDucki loendit, mis annab visuaalse juhendi kõigi olemasolevate läikivate Pokémonide kohta.

Pokémon Go kohta rohkem näpunäiteid ja juhiseid leiate Polygonist, mis pakub teie mängu täiustamiseks palju ressursse.

Mõisted:

– Läikiv Pokémon: alternatiivse värvusega Pokémon, mis on haruldasem kui nende tavalised kolleegid.

– Kommid: Pokémon Go ressurss, mida saab koguda kindla liigi Pokémone püüdes ja mida saab kasutada Pokémonide arendamiseks või sisselülitamiseks.

