Kas koerad saavad COVID-i?

Keset käimasolevat COVID-19 pandeemiat on mure viiruse edasikandumise pärast laienenud inimestest kaugemale ka meie armastatud lemmikloomadele. Paljud lemmikloomaomanikud mõtlevad, kas nende karvased sõbrad võivad viirusega nakatuda ja kas nad ohustavad nende leibkonda. Süveneme sellesse teemasse ja heidame asjale veidi valgust.

Kas koerad võivad nakatuda COVID-19-ga?

Ekspertide hinnangul on koertel võimalik koroonaviirusesse nakatuda, kuigi seda esineb suhteliselt harva. Kuigi koerte test võib viiruse suhtes olla positiivne, ilmnevad neil tavaliselt kerged sümptomid või need jäävad asümptomaatiliseks. Oluline on märkida, et koertelt inimesele ülekandumise riski peetakse väikeseks.

Kuidas saavad koerad COVID-19 nakatuda?

Koerad võivad nakatuda COVID-19-ga tiheda kontakti kaudu nakatunud inimestega või kokkupuutel saastunud pindadega. Viirus võib esineda hingamisteede tilkades või objektidel, mida nakatunud isikud on puudutanud. Seetõttu on ülioluline järgida head hügieeni ja regulaarselt desinfitseerida pindu, millega teie koer võib kokku puutuda.

Milliseid ettevaatusabinõusid peaksid loomaomanikud võtma?

Nakkusohu minimeerimiseks peaksid lemmikloomaomanikud järgima mõnda lihtsat juhist. Esiteks, kui teil tekivad COVID-19 sümptomid või kui teil on viiruse test positiivne, on soovitatav piirata lähikontakti oma lemmikloomaga ja lasta ajutiselt kellegi teise eest hoolitseda. Lisaks võib hea hügieeni järgimine, näiteks käte pesemine enne ja pärast lemmikloomaga suhtlemist, aidata vähendada nakkusohtu.

Kas koeri tuleks COVID-19 suhtes testida?

Koerte rutiinset testimist COVID-19 suhtes ei soovitata teha, välja arvatud juhul, kui nad on kokku puutunud nakatunud isikuga või kui neil ei ole sümptomeid. Kui kahtlustate, et teie koer võis viirusega kokku puutuda või tal ilmnevad sellised sümptomid nagu köha, aevastamine või hingamisraskused, on parem konsulteerida veterinaararstiga.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi koertel on võimalik COVID-19 nakatuda, on risk suhteliselt madal. Järgides põhilisi hügieenitavasid ja rakendades vajalikke ettevaatusabinõusid, saavad lemmikloomaomanikud aidata kaitsta oma karvaseid kaaslasi ja minimeerida leviku ohtu oma leibkonnas. Pidage meeles, et teie veterinaararst on teie lemmiklooma tervise kohta alati parim teabe ja juhiste allikas. Olge kaitstud ja hoidke oma lemmikloomi tervena!