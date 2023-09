Fännid saavad Twitchi kaudu tasuta juurdepääsu Call Of Duty: Modern Warfare 3 beetaversioonile

Populaarse mängufrantsiisi Call Of Duty fännid ootavad ees maiuspala, sest nad saavad nüüd tasuta juurdepääsu oma kauaoodatud mängu Call Of Duty: Modern Warfare III beetaversioonile. Beetaversioon, mis jagatakse kaheks eraldi nädalavahetuseks, annab mängijatele eelseisvast mängust aimu ja annab väärtuslikku tagasisidet.

Beetaversiooni esimene nädalavahetus on eksklusiivne PlayStationi fännidele ja see toimub 6. oktoobrist 10. oktoobrini. Teine nädalavahetus, mis on avatud kõigile PlayStationi, Xboxi ja PC mängijatele, kestab 12. oktoobrist 16. oktoobrini Mängu ettetellimine tagab juurdepääsu beetaversioonile, kuid Twitchis on ka spetsiaalne kingitus, mis pakub võimalust võita üks 50,000 XNUMX beetakoodist.

Loosimises osalemiseks peavad fännid vaatama vähemalt 60 minutit World Series Of Warzone'i vooge Twitchis. Samuti peavad nad siduma oma platvormi ja Twitchi konto Activisioniga. Lisaks beetakoodidele on vaatajatel võimalus võita ka muid auhindu, nagu XP võimendused, embleemid ja relvanahad.

Call Of Duty: Modern Warfare III peaks ilmuma 10. novembril Xbox Series X/S, PlayStation 5 ja PC jaoks. Mäng on Modern Warfare II otsene järg, mis jätkab kapten Price'i ja tema meeskonna lugu, tutvustades samal ajal uusi mängupöördeid.

Fännid ootavad põnevusega Call Of Duty frantsiisi uue osa ilmumist. Tänu võimalusele beetaversiooni kaudu mängu varakult proovida, saavad mängijad tegevusest osa saada ja anda väärtuslikku tagasisidet, mis aitab lõpptoote kujundada.

Allikad:

– Call Of Duty Twitteri konto – CharlieIntel