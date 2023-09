Kuidas parandada veakoodi 14515 mängus Call of Duty: Modern Warfare 2

Call of Duty: Modern Warfare 2 mängijad võivad ilmneda veakoodiga 14515, mis võib takistada neil juurdepääsu mitme mängijaga matšile. See viga võib ilmneda juhuslikult ja ilma hoiatuseta. Tavaliselt ilmub see siis, kui mängijad proovivad siseneda kosjasobitusse.

Veakoodi 14515 tähendus seisneb selles, et Modern Warfare 2 serverid on ülekoormatud. See juhtub siis, kui liiga palju mängijaid üritab samaaegselt pääseda kosjasobitustele, põhjustades matšijärjekorrad ülekoormatud. Ülekoormuse täpne põhjus võib olla erinev, näiteks sündmuste ajal või uue hooaja alguses.

Kahjuks pole veakoodi 14515 parandamiseks lõplikku lahendust, kuna tegemist on serveripoolse probleemiga. Siiski on mõned sammud, mida saate probleemi lahendamiseks proovida. Esiteks on soovitatav kontrollida MW2 Down Detectori veebisaiti või ametlikku Call of Duty Twitteri lehte, et leida serveri olekuvärskendusi. Lisaks võib ametliku Activisioni tugikanali jälgimine anda teavet serveri hetkeolukorra kohta.

Paljudel juhtudel on parim viis olla kannatlik ja oodata, kuni serveri koormus väheneb. Enamik mängijaid leiab, et probleem laheneb aja jooksul iseenesest. Kui aga soovite probleemi ise lahendada, võite proovida järgmisi samme.

1. Väljuge ja taaskäivitage mäng.

2. Taaskäivitage seade.

3. Kontrollige oma Interneti-ühendust.

4. Lähtestage ruuter.

5. Kasutage Wi-Fi asemel juhtmega ühendust.

6. Reguleerige tulemüüri või viirusetõrje sätteid.

Mõned mängijad on potentsiaalsete lahendustena soovitanud ka DNS-i loputamist või mängu uuesti installimist, kuigi need sammud võivad selle konkreetse probleemi puhul olla ebavajalikud.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Call of Duty: Modern Warfare 14515 veakood 2 näitab serveri ülekoormust. Kuigi garanteeritud lahendust pole, on serveri olekuvärskendustega kursis olemine ja kannatlikkus tavaliselt parim tegevusviis.

