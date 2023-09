Teadlased toodavad murrangulise avastuse käigus elektrit E. Coli bakteritest

By

Teadlased on saavutanud murrangulise läbimurde, luues elektrit E. coli bakteritest. See avastus võib muuta jäätmekäitluse ja energiatootmise revolutsiooniliseks. Ecole Polytechnique Federale de Lausanne'i (EPFL) teadlased kasutasid bakterite konstrueerimiseks protsessi, mida nimetatakse ekstratsellulaarseks elektronülekandeks (EET), muutes need väga tõhusateks elektrilisteks mikroobideks. Inseneritud E. coli näitas tavapäraste meetoditega võrreldes kolm korda suuremat elektrivoolu tootmist.

Luues E. coli sees täieliku EET-raja, mida polnud kunagi varem saavutatud, manipuleeris meeskond edukalt bakteritega elektri tootmiseks. Erinevalt teistest mikroobidest, mis vajavad elektri tootmiseks spetsiifilisi kemikaale, võib E. coli kasvada paljudes allikates, sealhulgas reovees, mistõttu see sobib erinevatesse keskkondadesse.

Teadlased integreerisid elektritootmisvõime poolest tuntud bakteri Shewanella oneidensis MR-1 komponendid konstrueeritud E. colisse. See võimaldas neil ehitada raku sisemise ja välimise membraani hõlmava raja. Õlletehase reoveega läbiviidud katsed näitasid, et biotehniliselt valmistatud E. coli õitses elektrit tootdes, tõstes esile selle potentsiaali suuremahuliseks jäätmekäitluseks ja energiatootmiseks.

Lisaks jäätmekäitlusele laienevad selle uuringu tagajärjed ka mikroobsetele kütuseelementidele, elektrosünteesile ja biosenseerimisele. E. coli geneetika paindlikkus võimaldab tal kohaneda spetsiifiliste keskkondade ja kütuseallikatega, muutes selle mitmekülgseks vahendiks säästva tehnoloogia arendamiseks.

Juhtautor Mohammed Mouhib nentis, et nende töö püstitab uue rekordi võrreldes varasemate saavutustega selles valdkonnas. Jätkuvate teadusuuringutega on bioelektriliste bakterite tulevik palju lubadusi selle tehnoloogia laiendamiseks.

Allikad:

– Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL)

– ajakiri Joule