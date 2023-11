Tehisintellekti areng animatsioonis ja mängudes

Tehisintellekt (AI) on muutnud revolutsiooni erinevates tööstusharudes, sealhulgas animatsioonis ja arvutimängudes. AI mõju ja tulevasi mõjusid selles valdkonnas uuritakse eelseisval BFX festivalil Bournemouthis, Ühendkuningriigis. Kuigi festival esitleb peamiselt Bournemouthi ülikooli riikliku arvutianimatsiooni keskuse visuaalefektide tööd, on see ka platvorm tööstuse spetsialistidele ja teadlastele, et arutada aktuaalseid probleeme.

Juba kümnendat korda toimuvast BFX festivalist on saanud Ühendkuningriigis üks suurimaid animatsiooni, mängude ja visuaalefektide entusiastide kogunemisi. See kuuepäevane üritus sisaldab meistriklasse, töötubasid ja linastusi, et inspireerida noori loome ja edendada teadmiste jagamist ekspertide vahel. Sel aastal on üks peamisi aruteluteemasid tehisintellekti kasutamine animatsioonis ja mängudes.

Tehisintellekt on juba aastakümneid teinud oma jälje mängutööstuses, kuna videomängud on hõlmanud erinevaid tehisintellekti vorme. AI-tehnoloogia uusimad edusammud on aga põnevad ja murettekitavad. Kuigi mõned usuvad, et tehisintellekt võib suurendada loovust ja parandada mängukogemust, muretsevad teised võimaliku töökoha ümberpaigutamise ja stuudiotele avaldatavate juriidiliste tagajärgede pärast.

Festivali ajal heidavad tööstuse eksperdid valgust sellele, kuidas ettevõtted kasutavad tehisintellekti ümbritsevas tehnoloogias, virtuaalses tootmises ja digitaalsetes filmides. Selle asemel, et tugineda otsestele tsitaatidele, võib öelda, et need eksperdid pakuvad väärtuslikku teavet tehisintellekti ning animatsiooni- ja mängutööstuse ristumiskohast. Lisaks jagavad kogenud spetsialistid, nagu Sony Imageworksi animatsioonijuht ja vanemanimaator Joe Darko ning silmapaistev animaator Joe Eaton, oma kogemusi ja vaatenurki AI-põhises tööstuses loomingulise töö kohta.

BFX festivali eesmärk on harida, inspireerida ja ületada lõhet akadeemiliste ringkondade ja tööstuse vahel. Lisaks aruteludele ja töötubadele on noortel, peredel ja huvilistel võimalus tutvuda animatsiooni, visuaalsete efektide ja mängutootmise maailmaga. Olenemata sellest, kas olete ambitsioonikas loov või lihtsalt valdkonnast huvitatud, lubab BFX Festival pakkuda põnevat pilguheit AI arenevale maastikule ning selle mõjule animatsioonile ja mängudele.

KKK

K: Mis on BFX festival?

V: BFX festival on iga-aastane üritus, mis tutvustab Bournemouthi ülikooli riikliku arvutianimatsiooni keskuse tööd. See toob kokku valdkonna professionaalid, akadeemikud ja entusiastid, et arutada ja tähistada animatsiooni, mänge ja visuaalseid efekte.

K: Mis on sel aastal festivali põhifookuses?

V: Selle aasta üks festivali peamisi fookusi on tehisintellekti (AI) kasutamise uurimine animatsioonis ja mängudes.

K: Miks on tehisintellekt animatsiooni- ja mängutööstuses oluline teema?

V: AI-l on potentsiaal muuta animatsiooni- ja mängutööstust revolutsiooniliseks, suurendades loovust, täiustades mängumehaanikat ja luues kaasahaaravamaid kogemusi. Siiski on muret töökoha ümberpaigutamise ja võimalike juriidiliste probleemide pärast.

K: Kes on festivalil mõned tähelepanuväärsed esinejad?

V: Märkimisväärsete esinejate hulka kuuluvad Joe Darko, Sony Imageworksi animatsioonijuht ja vanemanimaator ning Joe Eaton, silmapaistev animaator. Nad jagavad oma kogemusi ja arusaamu AI-põhises tööstuses loomingulisest tööst.

K: Kas festival on mõeldud ainult professionaalidele või akadeemikutele?

V: Ei, BFX festival on mõeldud paljudele osalejatele, sealhulgas noortele loomingulistele inimestele, peredele ja kõigile, kes on huvitatud animatsioonist, visuaalsetest efektidest ja mängude tootmisest.