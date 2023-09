Käigukast, seeria ettevõte Borderlands, on väidetavalt müügis

Aruannete kohaselt on Borderlandsi seeria arendamise poolest tuntud USA mängufirma Gearbox praegu müügis. Gearboxi emafirma Embracer kaalub erinevaid variante, millest üks on stuudio müük. Ettevõtte omandamise vastu on huvi tundnud juba mitmed kolmandad isikud. Embracer ega Gearbox pole aga asja kohta ametlikke kommentaare andnud.

See uudis tuleb Embraceri jaoks keerulisel ajal, kuna praegu on käimas suur ümberstruktureerimisprotsess. Selle ümberkorraldamise osana on populaarse Saints Row sarja eest vastutav stuudio Volition juba suletud. Selle aasta alguses teatas Embracer oma plaanist sulgeda stuudiod ja tühistada mängud pärast seda, kui 2 miljardi dollari suurune tehing Saudi Araabia valitsuse rahastatava ettevõttega Savvy Games Group kukkus läbi.

Emaettevõte Embracer Group on viimastel aastatel omandanud mitu silmapaistvat stuudiot, sealhulgas Tomb Raideri arendaja Crystal Dynamics. Gearboxi omandamine viidi lõpule 2021. aasta veebruaris, ettevõtte väärtuseks hinnati kuni 1.4 miljardit dollarit. Gearbox andis hiljuti välja Borderlandsi kõrvalprojektid Tiny Tina's Wonderlands ja New Tales from the Borderlands. Sel aastal on nad avaldanud ka eduka rüüstaja tulistaja Remnant 2. Lisaks kavatsevad nad millalgi 3. aastal välja anda ulmelise reaalajas strateegiamängu Homeworld 2024, mille on välja töötanud Blackbird Interactive.

Ettevõte laiendab oma kohalolekut ka mängumaailmast väljapoole, kuna Eli Rothi lavastatud Borderlandsi film peaks kinodesse jõudma 2024. aasta suvel. See näitab, et vaatamata ettevõtte tulevikuga seotud praegustele ebakindlustele on Gearbox endiselt pühendunud oma frantsiisile ja töötab aktiivselt uute projektidega.

