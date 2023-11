Astronautide valesti paigutatud tööriistakomplekt: kosmosejäätmete käitlemise õppetund

Rahvusvahelise kosmosejaama (ISS) päikesepaneeli parandamise missioonil sattusid NASA astronaudid Jasmin Moghbeli ja Loral O'Harra ootamatu äpardusse. Nende tööriistakott libises nende haardest välja ja triivis kosmosesse. Kuigi tööriistakomplekti peeti madala riskiga ja see jäeti maha, köidab see nüüd tähelepanu, kui see tiirleb ümber Maa, ISS-i ees.

Heledast valgest kotist, mis on palja silmaga nähtav, on saanud Ühendkuningriigi lõunaosa maa peal viibijate vaatemäng. Teisipäeva õhtul kella 6.24–6.34 on õnnelikel binokli või teleskoobiga relvastatud tähevaatlejatel võimalus heita pilk triivimistööriistakomplektile. Eeldatavasti ilmub see 24. novembril kell 5.30–5.41.

ISS-i ja satelliitide ohutuse tagamiseks jälgivad USA kosmosejõud usinalt eksitava koti trajektoori. Prognooside kohaselt siseneb see uuesti Maa atmosfääri millalgi 2024. aasta märtsi ja juuli vahel, kujutades endast potentsiaalset ohtu nii inimeste loodud kui ka töötavatele kosmoselaevadele.

See kahetsusväärne juhtum ei ole enneolematu. Kosmoseuuringute ajaloo jooksul on astronaudid tahtmatult kosmosesse lasknud erinevaid esemeid. 1965. aastal kaotas NASA astronaut Ed White kosmoseskõnni ajal tagavarakinda ja 2006. aastal lasi kaasastronaut Piers Seller kuumakaitsekilpi parandades kogemata spaatli käest. Heidemarie Stefanyshyn-Piper, esimene naine, kes juhtis kosmoseskõnni, seisis 2008. aasta novembris silmitsi samasuguse ebaõnnega, kui ta kaotas ISS-i osi remontida püüdes oma tööriistakoti.

Tööriistade ja seadmete vale paigutamine toob esile kasvava mure kosmoseprahi ümber. Pärast Ed White'i kindaga juhtunud juhtumit on kosmosesse kogunenud üle 170 miljoni prahi. Kuna kosmoseuuringud ja satelliitide stardid sagenevad, seab kokkupõrgete oht ja rohkemate jäätmete teke kosmoselaevadele ja tulevastele missioonidele olulisi väljakutseid.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

1. Kas triivimise tööriistakomplekt ohustab ISS-i?

USA kosmosejõud jälgivad aktiivselt tööriistakomplekti tagamaks, et see ei kujutaks ohtu ISS-ile ega teistele satelliitidele.

2. Millal triiviv tööriistakomplekt uuesti Maa atmosfääri siseneb?

Hinnangud näitavad, et tööriistakomplekt siseneb uuesti Maa atmosfääri 2024. aasta märtsist juulini.

3. Mitu kosmoseprahti on praegu kosmoses?

Alates 1965. aasta Ed White'i kindaga seotud intsidentist on kosmosesse kogunenud üle 170 miljoni prahi.

4. Millised on kosmoseprahiga seotud riskid?

Kosmosepraht kujutab olulisi riske kosmoseaparaatide ja tulevaste missioonide jaoks. Prahi kogunemine suurendab kokkupõrgete tõenäosust, mis võib põhjustada kahjustusi ja tekitada veelgi rohkem prahti.

5. Milliseid meetmeid võetakse kosmoseprahi probleemi lahendamiseks?

Kosmoseagentuurid ja -organisatsioonid töötavad aktiivselt lahenduste kallal, et maandada kosmosejäätmetega seotud riske. Nende hulka kuuluvad prahi jälgimise tehnoloogiate väljatöötamine, vastutustundliku satelliidi kasutuselevõtu juhiste rakendamine ja orbiidilt prahi eemaldamise meetodite uurimine.

(Allikas: BBC News)