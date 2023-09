Blackstar tutvustab CabRig-tehnoloogiaga HT Venue toruvõimendite MKIII seeriat

Blackstar Amplification andis hiljuti välja oma HT Venue lampvõimendite seeria kolmanda põlvkonna, mida tuntakse MKIII nime all. See uus seeria sisaldab CabRig-tehnoloogiat, mida leidub St. Jamesi ja Ampedi valikus, muutes selle mitmekülgseks tööriistaks nii stuudios kui ka laval. MKIII värskendus on saadaval mitmes mudelis, sealhulgas 50-vatised HT Club ja 100-vatised HT Stage pead, 1 × 12 ja 2 × 12 kombineeritud võimendid ning 40-vatine HT Club.

Üks MKIII võimendi põhiomadusi on CabRig tehnoloogia, mis võimaldab kasutajatel reguleerida kõlarite, korpuse, mikrofoni ja ruumi simulatsiooni seadeid. CabRigi väljundeid saab kasutada ooterežiimis, võimaldades otse salvestamist lauale või DAW-le. Lisaks on neil võimenditel EL34 toitetorud ja ECC83 eelvõimenditorud, kuigi kasutajatel on võimalus need soovi korral 6L6 vastu vahetada.

MKIII mudelitel on ka ümberkujundatud digitaalne reverb koos Dark ja Light lülititega, pakkudes erinevaid ruumi- ja plaadistiilis reverb toone. Esipaneel sisaldab laia valikut juhtnuppe ja EQ valikuid, et rahuldada erinevaid mängustiile. Blackstari ISF (Infinite Shape Feature) pakub ülevoolu jaoks globaalset ekvalaiserit, võimaldades kasutajatel vahetada USA ja Ühendkuningriigi aktsente. Igal kanalil on kaks jalglülitatavat režiimi.

Lisaks sisaldab MKIII seeria võimsuse vähendamise lülitit, mis võimaldab kasutajatel vähendada amprite väljundit 10% -ni nende maksimumist. Seetõttu sobivad need erinevatesse keskkondadesse ja stiilidesse. MKIII võimendid pakuvad ka efektsilmusi, täiustatud XLR-i ja kõrvaklappide väljundeid ning võimalust kasutada sügavate helitöötluste tegemiseks tarkvara Architect.

Uus HT Venue MKIII sari on nüüd saadaval ettetellimiseks. Lisateabe saamiseks külastage Blackstar Ampsi.

