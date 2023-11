Withings ScanWatch: sooduspakkumine mitmekülgsele hübriidnutikellale

Must reede ja küberesmaspäev lähenevad, tuues endaga kaasa põnevate tehingute laine. Nende pakkumiste hulgas on tähelepanuväärne pakkumine Withings ScanWatchis, mis muudab ühe parima hübriid-nutikella veelgi soodsamaks. Jaemüüjad, nagu Amazon ja Best Buy, pakuvad praegu ScanWatchi 20% allahindlusega, viies selle hinna alla 224.95 dollarini.

Vaatamata täiustatud ScanWatch 2 väljalaskmisele jääb originaal ScanWatch erakordseks valikuks inimestele, kes soovivad jälgida oma tervist ilma stiilis järeleandmisi tegemata. ScanWatchil on hulgaliselt funktsioone, sealhulgas südame löögisageduse jälgimine, une jälgimine, 24/7 aktiivsuse jälgimine, erinevad treeningrežiimid ja EKG lugemine. Ülal asuva väikese PMOLED-ekraaniga saavad kasutajad hõlpsalt vaadata oma tervisestatistikat ja juhtida funktsioone, nagu häired ja taimerid. Lisaks on selle hübriid-nutikella märkimisväärne eelis, et aku eluiga on ühe laadimisega kaks nädalat kuni terve kuu.

Algselt 2020. aastal turule toodud Withings ScanWatch on saadaval nii 38 mm kui ka 42 mm suuruses. Olenemata sellest, kas valite väiksema või suurema mudeli, kehtib allahindlus endiselt, säästes 55–75 dollarit. Kuigi nii must kui ka valge variandid on jaemüüjate vahel hõlpsasti saadaval, näib must mudeli järele olevat eriti suur nõudlus, eriti Amazonis.

Kui olete kaalunud ScanWatchi ostmist, on nüüd õige aeg seda teha. Oma terviklike tervisekontrolli funktsioonide ja stiilse disainiga Withings ScanWatch kogub jätkuvalt positiivseid hinnanguid ja on kasutajate seas endiselt populaarne valik. Kasutage seda sooduspakkumist ja investeerige mitmekülgsesse hübriid-nutikellasse, mis seab teie heaolu esikohale.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

Mille poolest Withings ScanWatch silma paistab?

Withings ScanWatch eristub oma tervise jälgimise funktsioonide ja stiilse disainiga, muutes selle kasutajate seas populaarseks.

Millised on Withings ScanWatchi põhifunktsioonid?

ScanWatch pakub mitmesuguseid funktsioone, sealhulgas südame löögisageduse jälgimist, une jälgimist, 24/7 aktiivsuse jälgimist, erinevaid treeningrežiime ja EKG lugemist. Sellel on ka väike PMOLED-ekraan statistika vaatamiseks ja funktsioonide juhtimiseks.

Milline on ScanWatchi aku tööiga?

ScanWatchi aku võib ühe laadimisega kesta kahest nädalast terve kuuni, pakkudes kasutajatele pikemat kasutusaega, ilma et oleks vaja sagedast laadimist.

Kas Withings ScanWatch on saadaval erinevates suurustes?

Jah, ScanWatch on saadaval nii 38 mm kui ka 42 mm suuruses, mis annab kasutajatele võimaluse valida oma eelistustele kõige paremini sobiv suurus.

Kust saab Withings ScanWatchi soodushinnaga osta?

Jaemüüjad, nagu Amazon ja Best Buy, pakuvad praegu Withings ScanWatchi 20% allahindlusega, muutes selle huvitatud ostjatele taskukohasemaks.