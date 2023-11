Valmistuge 2023. aasta mustaks reedeks: parimate pakkumiste juhend

By

Must reede, aasta oodatuim ostupäev, on lõpuks kätte jõudnud. Ostlejad üle maailma valmistuvad erinevatelt jaemüüjatelt tohututeks allahindlusteks ja põnevateks pakkumisteks. Sel aastal annavad suuremad kaubamärgid ja tehnoloogiaettevõtted endast kõik, et pakkuda oma klientidele vastupandamatuid pakkumisi. Elektroonikast mööblini ja moest juuksehoolduseni – igaühele leidub midagi. Vaatame lähemalt 2023. aasta musta reede parimaid pakkumisi.

Tehnika ja vidinate oht:

– Amazon: oma Black Friday üritusega pakub Amazon tehnilistele toodetele, kodumasinatele ja muule allahindlusi kuni 71%.

– Walmart: alates 22. novembrist avaldab Walmart võrgus pakkumiste laine, sealhulgas tohutud allahindlused Dysoni, Sony, Apple'i ja paljude teiste kaubamärkide puhul.

Koduarendus ja mööbel:

– Wayfair: valmistuge Wayfairi aasta suurimaks müügiks, mis sisaldab uskumatuid allahindlusi igasugusele mööblile.

– Home Depot: nüüdsest kuni 29. novembrini pakub Home Depot kodumasinatele kuni 60% allahindlust, mistõttu on ideaalne aeg oma ruumi uuendamiseks.

Mood ja ehted:

– Brilliant Earth: esmaklassiline ehtebränd pakub mustal reedel tohutut allahindlust koos hõbedaste naastude eripakkumisega USA-s asuvatele üliõpilastele, kui ostavad üle 250 dollari.

– Lululemon: kuna nende lehel „Me tegime liiga palju” müük on kuni 75%, on Lululemon kohustuslik külastus kõigile spordirõivaste entusiastidele.

FAQ:

K: Millal algab 2023. aasta must reede?

V: 2023. aasta must reede algab 24. novembril ja pakkumised kehtivad terve nädalavahetuse.

K: Kas allahindlused on saadaval nii veebis kui ka poes?

V: Jah, enamik jaemüüjaid pakub nii veebi- kui ka poepakkumisi, võimaldades klientidel valida kõige mugavama valiku.

K: Kas need pakkumised on rahvusvaheliselt saadaval?

V. Kuigi mõned pakkumised võivad olla saadaval kogu maailmas, on alati parem konkreetsete üksikasjade saamiseks küsida üksikjaemüüjatelt.

K: Kas nendel tehingutel on mingeid piiranguid?

V: Mõne tehingu suhtes võivad kehtida sobilikkuse piirangud või eritingimused. Enne ostu sooritamist on soovitatav tutvuda tingimustega.

Kuna Must reede lummab jätkuvalt ostlemismaailma, kasutage kindlasti ära need uskumatud pakkumised, et oma lemmiktoodetelt palju säästa. Head ostlemist!