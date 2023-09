Robot "Sensiworm" muudab lennukimootorite kontrollimise pöörde

By

Uus robot nimega "Sensiworm" on seatud muutma lennukite reaktiivmootorite kontrolli. Binghamtoni ülikooli GE Aerospace Researchi ja UES, Inc. inseneride meeskonna poolt välja töötatud Sensiworm on bioloogiliselt inspireeritud pehme-robootiline seade, mis liigub nagu inchworm.

Praegu kontrollitakse reaktiivmootorite ligipääsmatuid osi boroskoopide abil, mis on pikad painduvad torud, mille ühes otsas on kaamera. Kuid need seadmed vajuvad sageli raskusjõu tõttu alla ja sügavale mootorisse manööverdamine võib olla keeruline.

Sensiworm tegeleb nende piirangutega, kasutades tõuke-tõmba liikumisstiili, mida hõlbustavad selle alumisel küljel olevad vaakumtopsid. Kui robot on paigutatud mootori turbiini sisse- või väljalaskeavasse, saab robot liikuda mootoris ja edastada otsevideot ettepoole suunatud kaamerast. Kaamera on varustatud prožektoriga, mis aitab pildistada pragusid, korrosiooni või muid probleeme.

Sensiwormi eristab tema täiendavad tuvastusvõimalused. Olemasoleval prototüübil on andurid, mis suudavad tuvastada gaasilekkeid ja mõõta mootoriosade termotõkkekatete paksust. Eeldatakse, et roboti tulevastel versioonidel on veelgi rohkem tajumisvõimalusi.

Lõppeesmärk on, et Sensiworm oleks täielikult iseseisev ja lahti ühendatud, oma toiteallika, mikroprotsessori ja elektroonikaga. See võimaldaks robotil lisaks kontrollidele teha ka kaugjuhtimispuldi remonti.

Sensiwormi arendamine võib oluliselt suurendada lennukimootorite kontrolli tõhusust ja põhjalikkust. Oma pehme ja nõuetele vastava disainiga saab robot kontrollida reaktiivmootori iga tolli, pakkudes reaalajas andmeid ja videomaterjali mootori seisukorrast.

Robotite, nagu Sensiworm, kasutuselevõtuga saavad teenindusoperaatorid tiivapealsete kontrollide tegemiseks mitu täiendavat silmade ja kõrvade komplekti, tagades liinilennukite ohutuse ja sujuva töö.

Allikas: General Electric