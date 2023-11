USA justiitsministeerium esitas Binance'i ja asutaja Changpeng Zhao vastu kriminaalsüüdistused

By

Maailma suurimale krüptovaluutabörsile Binance ning selle miljardärist asutajale ja tegevjuhile Changpeng Zhaole esitab USA justiitsministeerium kriminaalsüüdistused. Süüdistused tulenevad USA seaduste ja määruste rikkumise süüdistuste kohta mitu aastat kestnud uurimisest.

Kohtudokumentide kohaselt tunnistab Changpeng Zhao end kriminaalsüüdistustes süüdi ja astub Binance'i tegevjuhi kohalt osana justiitsministeeriumiga sõlmitud 4 miljardi dollari suurusest kokkuleppest. Süüdistused hõlmavad pangasaladuse seaduse rikkumist tõhusa rahapesuvastase programmi elluviimata jätmise ja USA majandussanktsioonide tahtliku rikkumise eest.

Väidetavas kokkuleppes on kirjas, et Changpeng Zhao tunnistab ennast pangasaladuse seaduse rikkumises ja finantsasutuse rikkuma panemises süüdi ning justiitsministeerium soovitab talle määrata 50 miljoni dollari suurune trahv. Binance'i vastu esitatud süüdistused hõlmavad litsentseerimata raha edastamise äri, rahvusvahelise hädaolukorra majandusvolituste seaduse rikkumist ja vandenõusüüdistust.

See areng tuleneb pärast seda, kui väärtpaberi- ja börsikomisjon ning kaubafutuuride kauplemise komisjon esitasid Binance'i vastu tsiviilhagid selle aasta alguses. Binance'i regulatiivne kontroll on intensiivistunud ning muret on tõstatatud ettevõtte tegevuse pärast erinevates jurisdiktsioonides, süüdistused rahapesus ja väärtpaberipettustes.

Kuigi Binance on alates selle loomisest 2017. aastal kiiresti kasvanud, seab see hiljutine kohtumenetlus börsi tuleviku kahtluse alla. Ettevõtte ja selle asutaja vastu esitatud süüdistused tekitavad märkimisväärset muret krüptovaluutatööstuse nõuetele vastavuse ja regulatiivse järelevalve pärast.

FAQ:

K: Millised on süüdistused Binance'i ja Changpeng Zhao vastu?

V: Süüdistused hõlmavad pangasaladuse seaduse rikkumist ja USA majandussanktsioonide tahtlikku rikkumist.

K: Mis on justiitsministeeriumiga kavandatav kokkulepe?

V: Kavandatav kokkulepe on 4 miljardi dollari suurune leping ja Changpeng Zhao tunnistab end süüdi ja astub Binance'i tegevjuhi kohalt tagasi.

K: Milliseid muid regulatiivseid meetmeid on Binance'i vastu võetud?

V: Binance on selle aasta alguses esitanud tsiviilhagi väärtpaberi- ja börsikomisjoni ning kaubafutuuride kauplemise komisjoni poolt.