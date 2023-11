Uus väljalase: Bettinardi BB-seeria putterid 2024. aastal

By

Bettinardi, kes on tuntud oma esmaklassilise meisterlikkuse ja klassikalise disaini poolest, tutvustab 2024. aastaks uuendatud putterite valikut. BB-seeria putterid, mida armastavad golfimängijad, kes hindavad freesitud putterit ja klassikalisi kujundeid, on läbinud märkimisväärseid täiustusi.

Peamised omadused:

– freesitud 303 roostevabast terasest plokist Bettinardi tehases Tinley Parkis, Illinoisis, tagades täpsuse ja kvaliteedi.

– Perpetual Flymill Face freesmuster, mis koosneb õrnadest teemantidest kogu löögipiirkonnas, parandab tunnetust ja soodustab sujuvamat rullimist.

– Kriitiliste komponentide, nagu kaitserauad, tagaäärikud ja õlad, suuruse ja kuju strateegilise reguleerimise abil on kaalujaotus optimeeritud. See kaalunihe jaotab raskuskeskme ümber näo keskele, et parandada stabiilsust ja andestust.

– Black Pearl PVD viimistlus vähendab pimestamist, tagades aadressil puhta ja kompaktse välimuse.

FAQ:

K: Kes on Bettinardi BB-sarja putterite sihtrühm?

V: BB-seeria putterid on mõeldud golfimängijatele, kes hindavad klassikalisi vorme ja freesitud putteri erakordset tunnet.

K: Mis on Perpetual Flymill Face freesmustri ainulaadset?

V: Löögipiirkonna õrn teemantmuster parandab tunnet ja soodustab palli kiiremat veeremist, minimeerides libisemist.

K: Kuidas kaalujaotuse reguleerimine parandab jõudlust?

V: Kriitiliste komponentide suuruse ja kuju strateegilise reguleerimisega nihutatakse vooliku kaal, võimaldades raskuskeskme tsentreerimist ja paremat stabiilsust.

K: Kuidas on Black Pearli PVD viimistlus golfimängijatele kasulik?

V: Black Pearl PVD viimistlus vähendab pimestamist, luues aadressile elegantse ja puhta välimuse.

Värskendatud Bettinardi BB-seeria putterite puhul võivad golfimängijad oodata erakordset meisterlikkust, silmapaistvat tunnetust ja paremat jõudlust griinidel. Olenemata sellest, kas eelistate klassikalist tera või keskmise suurusega vasarat, on BB-seeria valikud, mis sobivad erinevatele löögitüüpidele. Täiustage oma putitamismängu Bettinardi uusima pakkumise ajatu disaini ja täppistehnikaga.

Allikad:

– ülemaailmsed golfipoed.