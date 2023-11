Avastage AMD Ryzeni protsessoritega India parimad alla 80000 XNUMX aastased sülearvutid

Kas otsite uut sülearvutit, mis pakub kõrget jõudlust ilma panka rikkumata? Otsige kaugemale kui parimad alla 80000 XNUMX aastased sülearvutid Indias koos AMD Ryzeni protsessoritega. Olenemata sellest, kas olete pühendunud mängur, äriprofessionaal või lihtsalt otsite isiklikku sülearvutit, need mudelid aitavad teid.

Möödas on ajad, mil pidite eelarvepiirangute tõttu kvaliteedis järeleandmisi tegema. Tehnoloogia arenguga on AMD Ryzeni protsessoritega sülearvutid muutunud taskukohasemaks, pakkudes samas võrreldamatut jõudlust. Sellised kaubamärgid nagu ASUS, HP, Lenovo ja Dell pakuvad laia valikut võimalusi, mis on tuntud oma erakordsete funktsioonide, nagu RAM, salvestusruum, protsessorid ja palju muud, poolest.

Vaatame lähemalt mõnda selle hinnavahemiku parimat kandidaati:

1. ASUS Vivobook Pro 15 OLED, AMD Ryzen 7:

Sellel ASUSe sülearvutil on võimas AMD Ryzen 7 protsessor, ülikiire ning 16 GB muutmälu ja 1 TB salvestusruumi. 15.6-tollise OLED-ekraaniga saate nautida tõetruud visuaalid ja erksad värvid. Kahe ventilaatoriga jahutussüsteem tagab optimaalse jõudluse ning sellega on kaasas eelinstallitud Windows 11 ja 1-aastane McAfee Antivirus tellimus. Hind: Rs. 79,990 XNUMX.

2. HP Victus Gaming sülearvuti, AMD Ryzen 5 5600H:

Professionaalsetele mängijatele mõeldud HP sülearvuti pakub oma AMD Ryzeni protsessori ja 16 GB muutmäluga erakordset jõudlust. Sellel on ka mikroservaga ekraan, millel on kiire reageerimisaeg kaasahaarava mängukogemuse jaoks. Kahe ventilaatoriga ülekuumenemise vastu võitlemiseks sobib see sülearvuti suurepäraselt raskete töövoogude ja nõudlike ülesannete jaoks. Hind: Rs. 52,990 XNUMX.

3. Lenovo IdeaPad Flex 5 Ryzen 7 5700U 14-tolline IPS 2-in-1 sülearvuti:

See Lenovo sülearvuti pakub oma 2-in-1 disainiga mitmekülgsust, võimaldades teil töötada erinevates režiimides. Sellel on 14-tolline IPS-ekraan, millel on silmade kaitseks pimestamisvastane kate. 16 GB muutmälu ja 512 GB salvestusruumiga pakub see piisavalt ruumi teie failide ja programmide jaoks. OLED-konfiguratsioon tagab vapustava visuaali ning sülearvuti on kerge ja vastupidav. Hind: Rs. 62,889 XNUMX.

Need sülearvutid pakuvad erinevaid funktsioone, mis on kohandatud teie konkreetsetele vajadustele, olenemata sellest, kas tegemist on mängu-, äri- või isikliku kasutusega. Nende võimsate AMD Ryzeni protsessorite, rohke RAM-i ja salvestusmahuga saate oodata sujuvat jõudlust ja sujuvat multitegumtöötlust.

Seega ärge laske eelarvepiirangutel takistada teid suure jõudlusega sülearvuti hankimisest. Avastage India parimaid alla 80000 XNUMX aastaseid sülearvuteid AMD Ryzeni protsessoritega ja tehke oma vajadustele vastav nutikas ost.

Korduma kippuvad küsimused

K: Kas need sülearvutid sobivad mängimiseks?

V: Jah, need sülearvutid on loodud mängima nende võimsate protsessorite, piisava RAM-i ja spetsiaalsete graafikakaartidega.

K: Kas need sülearvutid saavad hakkama suure töökoormuse ja multitegumtööga?

V: Absoluutselt. Täiustatud protsessorite ja rohke RAM-iga saavad need sülearvutid hakkama nõudlike ülesannetega ja sujuvalt multitegumtööga.

K: Kas nende sülearvutitega on eelinstallitud Windows 11?

V: Jah, mõnel neist sülearvutitest on eelinstallitud Windows 11. Enne ostu sooritamist on alati soovitatav spetsifikatsioone kontrollida.

K: Milline on nende sülearvutite aku tööiga?

V: Aku tööiga võib olenevalt kasutusest ja konkreetsetest mudelitest erineda. Enamik selle hinnaklassi sülearvuteid pakuvad aga igapäevaseks kasutamiseks korralikku akuvaru.