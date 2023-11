Snapdragon 8 Gen 3: jõudlusjõud, kuid mitte ilma varjukülgedeta

Qualcommi väga oodatud Snapdragon 8 Gen 3 on kindlasti nutitelefonide turul laineid löönud alates selle mõne kuu tagusest turuletoomisest. Oma muljetavaldava jõudlusvõimega on sellest saanud paljude Androidi lipulaevade jaoks valitud kiibistik. Hiljutine hindamine on aga näidanud, et sellel võimsal protsessoril võib puudu olla ühes olulises valdkonnas: tõhususest.

Tuntud tehnikaülevaataja Golden Reviewer viis läbi Snapdragon 8 Gen 3 põhjaliku analüüsi, keskendudes eelkõige selle tõhususele. Kasutades standardiseeritud võrdlusuuringu tööriistu, leidis arvustaja, et kuigi kiibistik saavutas märkimisväärse jõudluse kasvu, jättis selle tõhusus palju soovida.

Üks Snapdragon 8 Gen 3 silmapaistvamaid omadusi on selle uus arhitektuur, mis sisaldab kahte tõhusust, viit jõudlustuuma ja ühte peamist tuuma. Golden Revieweri test tõi esile olulise jõudluse tõuke, mida pakub kiibistiku suur tuum. Sellel jõudluse kasvul on aga kulu – tõhusus.

Otseses võrdluses oma eelkäija Snapdragon 8 Gen 2-ga näitas Qualcommi lipulaeva kiibistiku viimane iteratsioon suuremat keskmist energiatarbimist vati kohta. Snapdragon 8 Gen 2 keskmine tarbimine oli SPEC-i võrdlusaluses 4.9 vatti, Snapdragon 8 Gen 3 keskmine tarbimine aga 6.27 vatti. Seda efektiivsuse vähenemist rõhutab veelgi asjaolu, et Snapdragon 8 Gen 3 maksimaalne energiatarve vati kohta oli 11.05 vatti.

Oluline on märkida, et need leiud ei pruugi esindada Snapdragon 8 Gen 3 kogu potentsiaali. Kriitikud on juhtinud tähelepanu sellele, et Androidi originaalseadmete tootjad (OEM-id) optimeerivad Qualcommi SoC-sid erinevalt, mis tähendab, et kiibistiku tõhususnäitajad võivad erinevates nutitelefonides erineda. .

Tulevikku vaadates tõotab lähitulevikus ilmuv Qualcommi Snapdragon 8 Gen 4 märkimisväärset uuendust. Kiibistik tutvustab Snapdragon X Elite platvormi, millel on uuenduslikud kohandatud Oryoni tuumad. Need tuumad, mis vastutavad Snapdragon X Elite kiibikomplektide silmapaistva jõudluse eest, integreeritakse ka Snapdragon 8 Gen 4, suurendades nii jõudluse kasvu kui ka tõhususe skoori.

Selle arenguga võib lõhe Snapdragon SoC-de ja Apple'i lipulaevade kiibistiku vahel märkimisväärselt väheneda, positsioneerides Qualcommi tugeva konkurendi mobiiliprotsessorite turul. Kuna tööstus ootab pikisilmi Snapdragon 8 Gen 4 kasutuselevõttu, jääb üle oodata, kas see lahendab Snapdragon 8 Gen 3 tõstatatud tõhususeprobleemid.

