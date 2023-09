Balduri värav 3: varjatud mäng süžee kriitilise eseme kaotamise jaoks

Baldur's Gate 3, väga oodatud RPG, on pälvinud tähelepanu oma erakordse tähelepanuga detailidele. Mänguarendajad Larian Studios on teinud kõik endast oleneva, et kaasata mängijate tegevusele mõjuvad tagajärjed. Selle tõestuseks on avastatud peidetud mäng üle stseeni, kuna kaotas hilises mängus süžeekriitilise elemendi.

Baldur's Gate 3 viimases toimingus peavad mängijad koguma kolm Netherstone'i, et juhtida Absoluuti, täiustatud Mind Flayeri hivemind. Kuigi pole stiimulit nende esemete kaotamiseks, on mängijatel võimalus need maha visata või konteineritesse jätta. Larian Studios aga tagas, et mängijad ei saaks Netherstones'il "viska" toimingut kasutada, mis takistas neil neid kergesti ära visata.

YouTuber nimega BOB_BestOfBugs leidis sellele piirangule lahenduse. Asetades Netherstone'i konteinerisse, näiteks kasti või kotti, saavad mängijad sellest konteinerist lahti saada. See tegevus võib aga viia mängu lõppemiseni. Huvitaval kombel on mängijad teatanud, et mängu lõppesid nad alles siis, kui kaotasid oma teise Netherstone'i.

Järgnev mäng üle stseeni on tagajärgede kütkestav esitus. Mängija Prisma ajukaaslane keiser karistab neid võiduvõimaluse maha jätmise eest. Seejärel transporditakse mängija kiiresti Absolute'i tasapinnavälisele väljakule, kus temast ja nende seltskonnast tehakse Mind Flayers. Sellele järgneb mäng üle ekraani tekstiga "Sa oled temale alla andnud, nüüd on osa suurest disainist..."

See peidetud stseen näitab keerulist tähelepanu detailidele ja huumorimeelt, mis eristab Baldur's Gate 3 teistest RPG-dest. Selle asemel, et lihtsalt takistada mängijatel süžeekriitilist eset ära viskamast, on Larian Studios loonud dünaamilise vastuse mängija enesesabotaažile. See tõstatab küsimuse, kas on veel avastamata stseene ja mänguülesannete leidmist ning milliseid julgeid tegusid peavad mängijad nende avastamiseks ette võtma.

Üldiselt tõstab Baldur's Gate 3 peidetud mängu üle stseeni esile mängu pühendumust mängijate agentuurile ja pühendumist tõeliselt kaasahaarava ja reageeriva maailma loomisele.

