Muinasjutuline Punti maa: Vana-Egiptuse paavianidega kauplemise jälgimine

Muistsed egiptlased olid paavianidest vaimustuses, seostades neid sageli jumalate Babi ja Thotiga. Neid ahve hoiti vangistuses, nende tekitatud ohu vähendamiseks eemaldati nende teravad lõikehambad. Lisaks mumifitseeriti paavianid tavaliselt jumalatele annetustena, hoolimata sellest, et neid Egiptuse looduslikus faunas polnud. Nende paavianide allikas on jäänud saladuseks ja jutud nende päritolust pärinevad müütilisest Punti maast.

Hiljutises uuringus kasutasid teadlased DNA-analüüsi, et valgustada kaubateid, mida muistsed egiptlased paavianide omandamiseks kasutasid. Saksamaal Konstanzi ülikooli geneetik Gisela Kopp juhitud uurimistöö käigus eraldati edukalt DNA mumifitseerunud paavianist, mis pärineb ajavahemikust 800 eKr kuni 540 eKr. Võrreldes seda DNA-d teadaolevatest piirkondadest pärit paavianide omaga, tegid teadlased kindlaks, et need paavianid pärinevad tänapäevasest Eritrea rannikust.

Ajaloolised ülestähendused viitasid Adulisele nimelisele asukohale, mis oli umbes 300 eKr Egiptuse kaupmeeste kaubanduskeskus. See oli tuntud kui eksootiliste loomadega kauplemise keskus, mis kinnitas tõendeid iidsete egiptlaste ja Punti maa vahelisest kaubavahetusest. Selle uue uuringu tulemused viitavad sellele, et Adulis ja Punt võisid olla üks ja sama, tugevdades veelgi sidet kahe piirkonna vahel.

Kuigi see uuring annab väärtuslikku teavet Vana-Egiptuse kaubateede kohta, tunnistavad teadlased, et igakülgseks mõistmiseks on vaja täiendavat proovide võtmist ja analüüsi. Kuna see uuring on üks esimesi iidseid DNA-uuringuid ahviliste kohta, võivad tulevased uuringud teiste liikide kohta paljastada rohkem Vana-Egiptuse impordi mitmekesise ulatuse ja nende mõju kohalikule bioloogilisele mitmekesisusele.

Korduma kippuvad küsimused:

K: Miks mumifitseerisid iidsed egiptlased paavianid?

V: Muistsed egiptlased mumifitseerisid paavianid annetustena jumalatele, eriti seotud Babi ja Thotiga.

K: Kust paavianid Vana-Egiptuses alguse said?

V: Egiptuses paavianid looduslikult ei esinenud. DNA analüüs viitab sellele, et nendega kaubeldi tänapäeva Eritrea rannikupiirkonnast.

K: Mida näitavad selle uuringu tulemused Punti maa kohta?

V: Uuring näitab, et Adulis, ajaloolistes dokumentides mainitud kaubasadam, võis asuda samas piirkonnas, kus muinasjutuline Punti maa.

K: Kas Vana-Egiptuse kaubandust on plaanis edasi uurida?

V: Uurimisrühm kavatseb läbi viia täiendavaid proove ja analüüse, et koguda rohkem andmeid paavianide päritolu ja kaubateede kohta. See uuring on üks esimesi uuringuid, milles kasutati iidset DNA analüüsi ahvilistel.