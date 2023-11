Millises vanuses vöötohatist enam ei saa?

Vöötohatis, tuntud ka kui vöötohatis, on viirusnakkus, mis põhjustab valulikku löövet. Seda põhjustab tuulerõugeid põhjustav tuulerõugete viirus. Kuigi vöötohatis võib mõjutada igas vanuses inimesi, esineb see sagedamini vanematel täiskasvanutel ja nõrgenenud immuunsüsteemiga inimestel. Aga mis vanuses vöötohatist enam ei saa? Uurime seda küsimust ja valgustame seda teemat.

Milline on tüüpiline vöötohatise vanusevahemik?

Vöötohatis võib tekkida igas vanuses, kuid kõige sagedamini esineb seda üle 50-aastastel inimestel. Haiguste tõrje ja ennetamise keskuste (CDC) andmetel tekib Ameerika Ühendriikides elu jooksul vöötohatis umbes igal kolmandal inimesel. Vöötohatise tekkerisk suureneb koos vanusega ja haigestumus tõuseb järsult pärast 50. eluaastat.

Kas teil on pärast teatud vanust vöötohatis?

Kuigi risk haigestuda vöötohatisse suureneb koos vanusega, ei ole kindlat vanust, mil te enam vöötohatist haigestuda ei saa. Isegi 80-90-aastastel inimestel võib vöötohatis tekkida, kui neil on varem olnud tuulerõugeid. Tuulerõugete viirus jääb pärast tuulerõugetest paranemist kehas seisma ja võib hiljem elus uuesti aktiveeruda, põhjustades vöötohatisi.

Kas vöötohatist saab ära hoida?

Jah, vöötohatist saab ennetada vaktsineerimisega. CDC soovitab 50-aastastele ja vanematele täiskasvanutele kaheannuselist vaktsiini nimega Shingrix. See vaktsiin on väga tõhus vöötohatise ja selle tüsistuste riski vähendamisel. Seda soovitatakse ka isikutele, kes on varem saanud vanemat vöötohatise Zostavaxi vaktsiini.

Millised on vöötohatise sümptomid?

Vöötohatise sümptomiteks on tavaliselt valulik lööve, mis ilmneb ühel kehapoolel riba või ribana. Selle lööbega kaasneb sageli sügelus, kipitus või põletustunne. Teised sümptomid võivad hõlmata palavikku, peavalu, väsimust ja valgustundlikkust. Kui teil tekivad need sümptomid, on oluline kiiresti arstiabi otsida.

Kokkuvõtteks võib öelda, et pole kindlat vanust, mil sa ei saaks enam vöötohatist. Kuigi see esineb sagedamini vanematel täiskasvanutel, võib vöötohatis mõjutada igas vanuses inimesi. Vaktsineerimine on tõhus viis vöötohatise ennetamiseks ja CDC soovitab Shingrixi vaktsiini 50-aastastele ja vanematele täiskasvanutele. Kui teil tekivad vöötohatise sümptomid, on oluline õige diagnoosi ja ravi saamiseks konsulteerida tervishoiutöötajaga.