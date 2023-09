Star Like the Sun “Korduvalt purustatud ja tarbitud”, autor Black Hole

Leicesteri ülikooli teadlased on teinud põneva avastuse tähe kohta, mis asub 500 miljoni valgusaasta kaugusel. Tähte nimega Swift J0230 purustab ja neelab must auk korduvalt, tekitades korrapäraseid valguspurskeid iga 25 päeva tagant. See nähtus, mida nimetatakse loodete häireks, tekib tavaliselt siis, kui must auk neelab tähe. Kuid sel juhul hävib täht ainult osaliselt, mille tulemuseks on korduvad heitmed.

Teadlased leidsid, et täheheite regulaarsus langes kahte tüüpi puhangute vahele: need, mis toimuvad iga paari tunni tagant, ja need, mis toimuvad igal aastal. Ootuspärase lagunemise asemel säraks Swift J0230 eredalt seitse kuni kümme päeva, enne kui järsku välja lülitub, korrates seda protsessi umbes iga 10 päeva järel.

See ainulaadne tähelepanek andis puuduva lüli mõistmaks, kuidas mustad augud tähtede ümber tiirlevad. Uuringus osalenud dr Robert Eyles-Ferris väljendas Swift J0230 üle põnevust, öeldes, et see on "põnev täiendus osaliselt häiritud tähtede klassi".

Teadlaste sõnul viitavad Swift J0230 puhangu mudelid sellele, et täht on suuruselt sarnane päikesega ja asub elliptilisel orbiidil ümber oma galaktika keskmes asuva väikese massiga musta augu. Kui tähte purustab ja must auk neelab, rebitakse selle atmosfäärist kolme Maa massiga võrdne materjal ja kuumutatakse. Tugev kuumus vabastab märkimisväärsel hulgal röntgenikiirgust, mille tuvastas NASA Neil Gehrels Swifti vaatluskeskus.

Swift J0230 tarbimise eest vastutav must auk on hinnanguliselt 10,000 100,000–0230 XNUMX korda suurem kui päikese mass, mis on ülimassiivse musta augu jaoks suhteliselt väike. Swift JXNUMX avastamine sai võimalikuks Leicesteri ülikooli meeskonna poolt välja töötatud uue mööduva detektori abil.

Teadlased usuvad, et nende avastus on alles algus. Nad loodavad oma uue tööriista abil leida palju rohkem objekte, nagu Swift J0230, ja loodavad saada rohkem teadmisi mustade aukude käitumisest ja nende koostoimest tähtedega.

Allikad: Leicesteri ülikool, Nature Astronomy