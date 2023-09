Uus meetod galaktika kauguste mõõtmiseks topeltperioodi RR Lyr tähtedega

By

Astronoomid on välja pakkunud uue meetodi galaktikate kauguste täpseks mõõtmiseks, kasutades kaheperioodilisi RR Lyr tähti, mis võib suurendada täpsete kaugustega galaktikate arvu üle 20 korra. See meetod välistab vajaduse spektroskoopiliste vaatluste järele, muutes selle tõhusamaks ja kättesaadavamaks.

RR Lyr tähed on pulseerivad muutujad, mis on meie Päikesest üle kahe korra vanemad ja säravad 100 korda eredamalt. Neid tähti saab kasutada tavaliste küünaldena kauguste mõõtmiseks nende pulsatsiooniperioodi ja heleduse vahelise seose tõttu. Hiina Teaduste Akadeemia riiklike astronoomiliste vaatluskeskuste astronoomid on kaheperioodilisi RR Lyri tähti uurides leidnud võimaluse optimeerida galaktikate kaugusviga 1-2%ni.

Umbes 5% RR Lyr tähtedest pulseerivad rohkem kui ühe perioodiga ja kahe perioodiga RR Lyr tähed on ainulaadsed, kuna need kaks perioodi on seotud selliste tähtede omadustega nagu mass ja elementide arvukus. Neid perioode analüüsides loovad astronoomid perioodi ja heleduse seose, mis ei sõltu elementide arvukusest, võimaldades kauguse täpset mõõtmist ilma spektroskoopilisi vaatlusi vajamata.

Kaheperioodi RR Lyr tähtede kasutamine ei anna mitte ainult usaldusväärseid kaugusi, vaid ka väärtuslikku teavet galaktikate elementide arvukuse kohta. See uus meetod avab võimalused ülitäpse kauguse mõõtmiseks ainult fotomeetria abil, suurendades märkimisväärselt täpsete kaugustega galaktikate valimi suurust.

Tulevikus avastatakse Hiina kosmosejaama teleskoobi ja Vera C. Rubini observatooriumi abil lähigalaktikatest kümneid tuhandeid kaheperioodilisi RR Lyri tähti. Seda kauguse mõõtmise meetodit kasutades loodavad astronoomid luua kohalikust rühmast intuitiivse 3D-kaardi ja saada ülitäpse Hubble'i konstandi.

See ajakirjas Nature Astronomy avaldatud uurimus laiendab meie arusaamist galaktikate kaugustest ja pakub väärtuslikku vahendit tohutu universumi uurimiseks.

