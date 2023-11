Arki arenev konsooli väljalase: Survival Ascended

By

Ark: Survival Ascended, populaarse mängu Ark: Survival Evolved kauaoodatud Unreal Engine 5 uusversioon, on tekitanud konsoolimängijate seas elevust ja pettumust. Developer Studio Wildcard teatas Xboxi versiooni väljalaskekuupäevast, lükates samal ajal edasi PlayStation 5 väljalaske.

Hiljutises Twitteris avaldatud postituses kinnitas Studio Wildcard, et Ark: Survival Ascended käivitub Xbox Series X ja S jaoks 21. novembril kell 9 Vaikse ookeani piirkonnas / 12 Eastern / 5 Ühendkuningriigis. See teade on sisendanud lootust Arki entusiastidesse, kes on varem Studio Wildcardi väljalaskekuupäevade usaldusväärsuse suhtes skeptilised olnud.

PlayStation 5 mängijad peavad aga veel veidi ootama, kuna Ark: Survival Ascended sellel platvormil ilmumine on lükkunud detsembri algusesse. Studio Wildcard nimetas viivituse põhjuseks "mõned probleemid", mis Sonyga sertifitseerimisprotsessi käigus ilmnesid. Spekuleeritakse, et platvormideülene mängimine võib põhjustada komplikatsioone, kuid Studio Wildcard kinnitab mängijatele, et nad töötavad usinalt parima võimaliku platvormidevahelise kogemuse pakkumise nimel.

Vaatamata konsooli viivitustele on Ark: Survival Ascended Steami käivitamine peetud edukaks. Mängu müüdi üle 600,000 XNUMX koopia vaid kahe nädala jooksul pärast selle ilmumist. Mõnel mängijal tekkis aga jõudlusprobleeme, mis mõjutasid üldist mängukogemust. Studio Wildcard on neid probleeme tunnistanud ja võtnud kohustuse neid parandada paikade ja värskenduste kaudu.

Kuigi Ark: Survival Ascended jätkub täienduste tegemisel, on selle eelkäija Ark: Survival Evolved mängijate seas endiselt populaarne. Praegu mängib algset mängu aktiivselt rohkem inimesi kui selle remasterdatud versiooni.

Olenemata sellest, kas mängijad ootavad pikisilmi konsooli väljalaskmist või naudivad mängu Steami kaudu, pakub Ark: Survival Ascended maailm põnevat seiklust, mis on täis dinosauruseid, ellujäämisväljakutseid ja arenevat mängukogemust.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

1. Mis on Ark: Survival Ascended?

Ark: Survival Ascended on uusversioon algsest mängust Ark: Survival Evolved, mille töötas välja Studio Wildcard, kasutades Unreal Engine 5. See pakub kaasahaaravat ellujäämiskogemust maailmas, mis on täis eelajaloolisi olendeid.

2. Millal Ark: Survival Ascended Xboxis välja tuleb?

Ark: Survival Ascended ilmub Xbox Series X ja S jaoks 21. novembril kell 9 Pacific / 12noon Eastern / 5 UK.

3. Miks on Ark: Survival Ascended PlayStation 5 väljalaskmine edasi lükatud?

Ark: Survival Ascended PlayStation 5 väljalase on edasi lükatud detsembri algusesse Sonyga sertifitseerimisprotsessi käigus ilmnenud probleemide tõttu. Studio Wildcard töötab selle nimel, et need probleemid lahendada ja mängijatele pakkuda parimat võimalikku platvormiülest kogemust.

4. Kas mängu Ark: Survival Ascended Steami käivitamine seisis silmitsi väljakutsetega?

Jah, mängu Ark: Survival Ascended Steami käivitamisel tekkisid jõudlusprobleemid, mis mõjutasid mängu väljaandmist. Studio Wildcard on neid probleeme tunnistanud ja töötab aktiivselt nende lahendamiseks paikade ja värskenduste kaudu.

5. Kuidas on Ark: Survival Evolved populaarsus võrreldes Ark: Survival Ascendediga?

Selle artikli avaldamise ajal mängib Ark: Survival Evolvedit aktiivselt rohkem mängijaid kui Ark: Survival Ascended. Kuid pidevate täiustuste ja uuendustega tõotab remasterdatud versioon põnevat ja arenevat mängukogemust.