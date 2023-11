Kas Sam's Club ja Walmart on vennad?

Jaekaubanduse maailmas on mõned nimed, mis on muutunud suurte poodide ja taskukohaste hindade sünonüümiks. Kaks kõige tuntumat nime selles valdkonnas on Sam's Club ja Walmart. Kuid kas need kaks jaemüügihiiglast on tegelikult seotud? Kas nad on nii-öelda vennad? Sukeldume detailidesse ja saame teada.

Sam's Club ja Walmart on tõepoolest seotud, kuid need pole otseses mõttes vennad. Selle asemel on nad pigem õed-vennad samas peres. Sam's Club on ainult liikmetele mõeldud jaemüügi laoklubi, mille asutas Sam Walton, sama visionäär ettevõtja, kes asutas Walmarti.

Walmart on seevastu rahvusvaheline jaemüügiettevõte, mis haldab hüpermarketite, soodushinnaga kaubamajade ja toidupoodide ketti. See on tulude poolest üks maailma suurimaid ettevõtteid ja sellel on märkimisväärne kohalolek erinevates riikides.

Sam's Club tegutseb Walmarti tütarettevõttena, mis tähendab, et see kuulub suuremale ettevõttele ja seda kontrollib. Kuigi mõlemad poed pakuvad laia valikut tooteid konkurentsivõimeliste hindadega, keskendub Sam's Club rohkem hulgiostudele ja pakub oma liikmetele eksklusiivseid eeliseid.

FAQ:

K: Kas keegi saab Sam's Clubis sisseoste teha?

V: Ei, Sam's Club on ainult liikmetele mõeldud pood. Mitteliikmed saavad aga Sam's Clubis sisseoste teha, kui nendega on kaasas liige.

K: Millised on Sam's Clubi liikmelisuse eelised?

V: Sam's Clubi liikmed saavad juurdepääsu eksklusiivsetele tehingutele, hulgiostmisvõimalustele ja lisateenustele, nagu optika- ja apteegiteenused.

K: Kas Sam's Clubi ja Walmarti hinnad on samad?

V: Kuigi mõlemad poed pakuvad konkurentsivõimelisi hindu, pakub Sam's Club sageli suuremaid koguseid tooteid soodushinnaga, kuna keskendub hulgiostudele.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi Sam's Club ja Walmart ei ole sõna otseses mõttes vennad, on nad tihedalt seotud sama jaemüügiperekonna osana. Sam's Club tegutseb Walmarti tütarettevõttena, pakkudes ainult liikmetele mõeldud laost ostmise kogemust koos eksklusiivsete eelistega. Seega, järgmine kord, kui külastate mõnda neist kauplustest, pidage meeles sidet nende ja visionäärist ettevõtja Sam Waltoni vahel, kes need jaemüügihiiglased ellu äratas.