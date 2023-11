Revolutsiooniline treeningu jälgimine: Apple Watch 9 tutvustab Siri tervise ja Double Tap funktsiooni

Oodatud Apple Watch 9 on alates selle väljalaskmisest 2023. aasta septembris tormiliselt haaranud fitnessi jälgimise maailma. Muljetavaldavate funktsioonide ja elegantse disainiga on sellest kiiresti saanud üks trendikamaid kantavaid seadmeid turul. Kuigi allahindlusi on olnud vähe, on musta reede tehing tarbijaid üllatanud, pakkudes 70 dollarilist hinnaalandust. See märkimisväärne allahindlus võib olla parim võimalus Apple Watch 9 ostmiseks aastaringselt.

Vastupidiselt ootustele leiate Apple Watch 9 parimad musta reede pakkumised Amazonist ja Walmartist, mitte Apple'i kauplustest. Praegu on 41 mm suurus saadaval alates 329 dollarist ja 45 mm suurus algab 359 dollarist. Võrdluseks, otse Apple'ilt ostmine maksaks 399 mm suuruse puhul 41 dollarit ja 429 mm suuruse puhul 45 dollarit. Need pakkumised pakuvad märkimisväärset kokkuhoidu fitness-entusiastidele, kes soovivad oma jälgimisseadmeid uuendada.

Apple Watch 9 üks tähelepanuväärsemaid ja põnevamaid funktsioone on Siri Healthi uuendus. Siri, intelligentne virtuaalne assistent, on muudetud sisseehitatud treeningtreeneriks. Lihtsalt häälkäskluste kasutamisega saavad kasutajad hõlpsalt treeninguid alustada või peatada ning pääseda juurde tervisestatistikale, ilma et oleks vaja WiFi- või mobiilsideühendust. Kas vajate värskendust oma südame löögisageduse või tegevuse ajal läbitud vahemaa kohta? Küsige lihtsalt Sirilt. Lisaks on Double Tap funktsiooni kasutuselevõtt muutnud treeningute ajal kasutamise lihtsuse. Nimetis- ja pöidlasõrme topeltpuudutades saavad kasutajad teha erinevaid toiminguid, nagu kõnedele vastamine või kõne lõpetamine, taimerite käivitamine või peatamine ning muusika juhtimine. See käed-vabad funktsioon lihtsustab navigeerimist ja täiustab üldist treeningkogemust.

Apple Watch 9 ei ole mitte ainult treeninguhuviliste, vaid ka inimeste jaoks, kes tegelevad mitme ülesandega. Hõivatud spetsialistid saavad nüüd kõnedele ja e-kirjadele vastata ilma oma treeningrutiini katkestamata, lisades seeläbi mugavuse uue taseme. Lisaks võimaldab täiustatud dikteerimise täpsus, mis ulatub kuni 25%-ni, kasutajatele treeningu ajal täpsemini vastata tekstidele ja meilidele.

Kogege treeningu jälgimise tulevikku Apple Watch 9 abil. Siri Healthi ja funktsiooni Double Tap abil pole treeningu ajal ühenduses püsimine ja tootlikkuse maksimeerimine kunagi olnud lihtsam. Ärge jätke ilma Amazoni ja Walmarti musta reede pakkumistest, mis algavad kõigest 329 dollarist.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

1. Kust leida sellel mustal reedel Apple Watch 9 parimat pakkumist?

Apple Watch 9 parimad musta reede pakkumised leiate Amazonist ja Walmartist. Hinnad algavad 329 dollarist 41 mm suuruse ja 359 dollariga 45 mm suuruse puhul.

2. Mis on Siri Health?

Siri Health on Apple Watch 9 täiendus, mis muudab Siri sisseehitatud treeningtreeneriks. Kasutajad saavad häälkäskluste abil alustada või peatada treeninguid, vaadata tervisestatistikat ja teha muud ilma WiFi-ühendust kasutamata.

3. Mis on Double Tap funktsioon?

Topeltpuudutuse funktsioon võimaldab kasutajatel juhtida oma Apple Watch 9 aktiivseid rakendusi, topeltpuudutades nimetis- ja pöidlasõrme. See liigutus välistab vajaduse ekraani puudutada, pakkudes sujuvamat navigeerimiskogemust.

4. Kas ma saan Apple Watch 9-ga treeningute ajal kõnedele vastata ja meilidele vastata?

Jah, Apple Watch 9 võimaldab kasutajatel kõnedele ja meilidele vastata ilma treeningut katkestamata. See funktsioon on kasulik inimestele, kes oma kiiretel tööpäevadel treenivad.

5. Kas Apple Watch 9-s on dikteerimise täpsus paranenud?

Jah, Apple Watch 9 dikteerimise täpsust on suurendatud kuni 25%. Kasutajad saavad treeningu ajal vastata tekstidele, meilidele ja muule suurema täpsusega.