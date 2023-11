Avastage iOS 17.2-ga Apple Musicu koostöö esitusloendeid ja palju muud

By

Apple Music on iOS 17.2 (praegu beetaversioonis) väljalaskega avalikustanud kaks põnevat uut funktsiooni: koostöö esitusloendid ja automaatne esitusloend "Lemmikud". Kui Spotify on traditsiooniliselt tuntud oma sotsiaalsete funktsioonide poolest, on Apple Music järele jõudmas, tutvustades koostööesitusloendeid.

Uuele automaatsele esitusloendile „Lemmikud” juurdepääsemiseks navigeerige lihtsalt Apple Musicus jaotisesse Teek > Esitusloendid ja nipsake alla, kuni leiate automaatselt loodud esitusloendi Lemmikud.

Kuid süveneme iOS 17.2 põhitõdedesse – koostöö esitusloenditesse – ja uurime, kuidas need töötavad.

Apple Musicu koostööesitusloendite kasutamise alustamiseks veenduge, et teie iPhone'i või iPadi oleks installitud iOS 17.2 beetaversioon. Kui beetaversioon töötab, avage Apple Music ja järgige neid samme.

1. Puudutage allosas vahekaarti "Teek" ja seejärel valige "Esitusloendid".

2. Valige enda loodud esitusloend või looge uus (pange tähele, et see funktsioon töötab praegu ainult teie enda esitusloendite puhul, mitte Apple Musicu kureeritud esitusloendite puhul).

3. Puudutage kolme punktiga ikooni, mis asub ekraani paremas ülanurgas.

4. Valige suvand „Koostöö”, mis peaks olema ülalt teine ​​valik.

5. Nüüd saate määrata, kas kaasautorid tuleb kinnitada või mitte.

6. Puudutage valikut „Alusta koostööd”, et kutsuda inimesi oma esitusloendiga liituma.

7. Koostöösätete haldamiseks naaske esitusloendisse ja puudutage uuesti kolme punkti ikooni. Leiate valiku "Koostöö haldamine".

Kui olete koostöö lubanud, saavad kõik, kellega esitusloendi linki jagate, lugusid redigeerida ja ümber järjestada ning esitusloendi nime ja fotot muuta.

See uus funktsioon avab põnevad võimalused muusika avastamiseks ja sõpradega jagamiseks. Proovige järele ja andke meile kommentaarides teada, mida arvate!

FAQ

Kas iOS 17.2 beetaversiooniga saab Apple Musicus kasutada koostööesitusloendeid?

Jah, saate iOS 17.2 beetaversiooniga Apple Musicus kasutada koostööesitusloendeid. Alustamiseks järgige lihtsalt ülaltoodud samme.

Kas ma saan Apple Musicu kureeritud esitusloendite kallal teistega koostööd teha?

Praegu töötab koostöö esitusloendite funktsioon ainult teie loodud esitusloendite puhul. Te ei saa Apple Musicu kureeritud esitusloendite osas teistega koostööd teha.

Kas koostööpartnerid tuleb heaks kiita?

Teil on võimalus kaastöötajad heaks kiita või lubada neil kohe koostööd alustada. Selle valiku teeb esitusloendi koostaja.

Kas kaastöötajad saavad esitusloendi nime ja fotot muuta?

Jah, kui keegi on kutsutud esitusloendi kallal koostööd tegema, saab ta muuta esitusloendi nime ja fotot ning lugusid ümber korraldada ja lisada.